Огнєвіч із декольте до пупа заспівала гімн перед матчем збірної України з Казахстаном

Співачці Златі Огнєвіч довірили виконання державного гімну перед футбольним матчем збірної України зі збірною Казахстану, що відбувся 31-го березня на НСК Олімпійському в Києві.

Для цієї відповідальної місії артистка обрала пишну білу сукню з дуже відвертим декольте, яке не лишилося непоміченим.

Злата перед матчем посвітила родимкою на циці фото дмитра ларіна

Гімн у виконанні Огнєвіч викликав захват у мережі

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Фото Дмитра Ларіна