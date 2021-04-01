Огнєвіч із декольте до пупа заспівала гімн перед матчем збірної України з Казахстаном

Четвер, 1 квітня 2021, 11:17

Співачці Златі Огнєвіч довірили виконання державного гімну перед футбольним матчем збірної України зі збірною Казахстану, що відбувся 31-го березня на НСК Олімпійському в Києві.

Для цієї відповідальної місії артистка обрала пишну білу сукню з дуже відвертим декольте, яке не лишилося непоміченим.

 
Злата перед матчем посвітила родимкою на циці 
фото дмитра ларіна
 
Гімн у виконанні Огнєвіч викликав захват у мережі 
 
 
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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Фото Дмитра Ларіна


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