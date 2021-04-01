Огнєвіч із декольте до пупа заспівала гімн перед матчем збірної України з Казахстаном
Четвер, 1 квітня 2021, 11:17
Співачці Златі Огнєвіч довірили виконання державного гімну перед футбольним матчем збірної України зі збірною Казахстану, що відбувся 31-го березня на НСК Олімпійському в Києві.
Для цієї відповідальної місії артистка обрала пишну білу сукню з дуже відвертим декольте, яке не лишилося непоміченим.
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Фото Дмитра Ларіна
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