Лорак і Тодоренко похвалилися нагородами від російського модного глянцю

Співачка Ані Лорак і телеведуча Регіна Тодоренко отримали нагороди на премії "Прорив року BEST 2021" російського модного журналу Оксани Федорової.

Кароліну визнали співачкою року, а Регіну – телеведучої року у Росії.

Обидві українки, звісно ж, похвалилися нагородами у своїх Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

До речі, і Лорак, і Тодоренко нещодавно були в Україні. Регіна - у рідній Одесі, а Кароліна приїздила до Києва.

Фото з Instagram