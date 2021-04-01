Лорак і Тодоренко похвалилися нагородами від російського модного глянцю
1 квітня 2021, 17:20
Співачка Ані Лорак і телеведуча Регіна Тодоренко отримали нагороди на премії "Прорив року BEST 2021" російського модного журналу Оксани Федорової.
Кароліну визнали співачкою року, а Регіну – телеведучої року у Росії.
Обидві українки, звісно ж, похвалилися нагородами у своїх Instagram.
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До речі, і Лорак, і Тодоренко нещодавно були в Україні. Регіна - у рідній Одесі, а Кароліна приїздила до Києва.
Фото з Instagram
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