Ліза Ющенко вперше показала свого другого чоловіка

12 квітня 2021, 14:16

Ексневістка колишнього президента Ліза Ющенко привітала свого чоловіка з днем народження. І вперше показала його фото у мережі.

Щоправда, обличчя Ліза все ж таки приховала під смайліком. А ім’я свого обранця вона приховує досі.

 
Раніше Ющенко начебто не викладала фото свого чоловіка в Instagram

Як відомо, Ліза вийшла заміж вдруге сім років тому і тоді ж народила сина.


Її чоловік – російський бізнесмен, який жив спочатку у Маямі, потім у Монако, а нині, судячи з фото і сторі дружини, повернувся до Москви.

 
Старшу доньку Варю Ліза народила від Андрія Ющенка, а сина - від цього чоловіка на фото
 
З Ющенком-молодшим Ліза розійшлася у 2012-му

Фото з Instagram


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