Ліза Ющенко вперше показала свого другого чоловіка
12 квітня 2021, 14:16
Ексневістка колишнього президента Ліза Ющенко привітала свого чоловіка з днем народження. І вперше показала його фото у мережі.
Щоправда, обличчя Ліза все ж таки приховала під смайліком. А ім’я свого обранця вона приховує досі.
Як відомо, Ліза вийшла заміж вдруге сім років тому і тоді ж народила сина.
Її чоловік – російський бізнесмен, який жив спочатку у Маямі, потім у Монако, а нині, судячи з фото і сторі дружини, повернувся до Москви.
Фото з Instagram
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