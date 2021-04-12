Ліза Ющенко вперше показала свого другого чоловіка

Ексневістка колишнього президента Ліза Ющенко привітала свого чоловіка з днем народження. І вперше показала його фото у мережі.

Щоправда, обличчя Ліза все ж таки приховала під смайліком. А ім’я свого обранця вона приховує досі.

Раніше Ющенко начебто не викладала фото свого чоловіка в Instagram

Як відомо, Ліза вийшла заміж вдруге сім років тому і тоді ж народила сина.

Її чоловік – російський бізнесмен, який жив спочатку у Маямі, потім у Монако, а нині, судячи з фото і сторі дружини, повернувся до Москви.

Старшу доньку Варю Ліза народила від Андрія Ющенка, а сина - від цього чоловіка на фото

Фото з Instagram