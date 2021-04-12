"Мене знищували": донька Сумської розповіла, як була жертвою булінгу

Молодша дочка актриси Ольги Сумської, 19-річна Ганна Борисюк уперше зізналася, що в школі буле жертвою цькування однокласників.

Зараз дівчина навчається на 2-му курсі акторського факультету Національного університету імені Карпенка-Карого, але досі має проблеми з самооцінкою.

Аня розказала "Зірковому шляху", що після закінчення школи була наче пошматована. А все через булінг.

"Мене знищували як фізично, так і словесно. Тому я вже не знала, за яке живе місце зачепитися… Більше, звичайно, дівчата чіплялися. Просто кожен раз змінювався склад класу, і чомусь всі, ніби їх підмовили, просто кидалися на мене", - розповіла Аня.

Аня Борисюк мала проблеми з однокласниками, але не жалілася на це батькам

"І так само вчителі підхоплювали весь цей загальний прикол, стьоб з мене. Були випадки, коли і за волосся смикали на очах вчителів. Я просто тікала в туалет зі сльозами. Коли мама приходила в школу, в батьківський фонд щось вкласти потрібно було, всі робили, авжеж, милі очі. А коли я залишалася сама, то відбувалося все по-іншому", - додала дівчина.

Однак Сумська з Борисюком не знали, що з їхньої дочки знущається у школі. Адже Аня розповіла про все це вже після випуску, бо не хотіла, аби вони втручалися.

Тепер майбутня актриса вважає, що шкільний булінг її загартував і зробив сильнішою. Хоча, за словами її зіркової мами, дівчинці треба бути менш самокритичною і більше вірити у себе.

Фото з Instagram