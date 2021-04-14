Меладзе і Джанабаєва стали батьками втретє. ОНОВЛЕНО
Середа, 14 квітня 2021, 11:57
Зіркове подружжя Валерій Меладзе і Альбіна Джанабаєва стали батьками втретє. У пари народилася донечка.
Про це артисти оголосили в мережі.
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До речі, буквально 5 днів тому Джанабаєва вітала себе з 42-м днем народження. Але про народження дитини нічого не казала.
Альбіна також виховує двох синів від Меладзе - 17-річного Костю і 6-річного Луку.
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