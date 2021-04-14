Меладзе і Джанабаєва стали батьками втретє. ОНОВЛЕНО

Зіркове подружжя Валерій Меладзе і Альбіна Джанабаєва стали батьками втретє. У пари народилася донечка.

Про це артисти оголосили в мережі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Valery Meladze (@meladzevalerian)

До речі, буквально 5 днів тому Джанабаєва вітала себе з 42-м днем народження. Але про народження дитини нічого не казала.

Новонароджена донька - третя спільна дитина подружжя. Але у Валерія також є троє дочок від першої дружини

Альбіна також виховує двох синів від Меладзе - 17-річного Костю і 6-річного Луку.