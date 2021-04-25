DZIDZIO про розлучення після 20-річних стосунків: Хочемо зробити це красиво

Співак Михайло Хома або DziDzio розлучається з дружиною Ярославою після 20 років стосунків.

Зараз пара готується до офіційного розірвання шлюбу.

"Тема складна. Ми домовилися розлучитися. Давно вже. Тому ми лише хочемо це зробити гарно, красиво. Ми це ухвалили тверезо, розумно, обдумували і зрозуміли, що це буде найкраще", – розказав артист у програмі "Світське життя".

ДзіДзьо таки розлучається

Також Михайло прокоментував звинувачення дружини в тому, що він не хотів дітей, та натяки на те, що він її зраджував.

"Всі ті роки я був на роботі, працював. Я давно хотів трішки розібратися, але не було часу. У карантин зрозумів, що треба жити в добрі, не ображати одне одного. А деколи, щоб це сталося, треба просто відпустити людину і дати волю", – сказав Дзідзьо.

Пара побралася у 2013-му році

Співак зізнався, що вони з Ярославою не живуть разом уже 9 місяців. Також він розказав, як вони почали зустрічатися ще дітьми.

"У мене тато помер, мама за кордоном, в неї батьки розлучилися. Просто діти йшли до лісу і не знали, чи то треба казати, коли тебе щось не влаштовує. Ми не знали, як це робити, просто терпіли дещо. У нас і добре було так само. Треба було подорослішати, щоб зрозуміти, і деколи треба визнати, що є щось не так", – сумбурно розповів Хома.

Тепер Ярослава - сольна співачка

Ярослава та Михайло разом навчалися в університеті культури в Києві та в парі багато років виступали на весіллях на Львівщині.

Минулого року жінка вирішила почати сольну кар’єру під псевдонімом SLAVIA, за що чоловік її критикував.

Дивись, Михайло, яку красуню втратив

Згодом Ярослава заявила, що чоловік навіть не привітав та не підтримав її на презентації прем'єри пісні "Я тобі не мамка", яку вона записувала потай від нього.

Фото з Instagram