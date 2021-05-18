Україна сьогодні виступатиме у 1-му півфіналі Євробачення. Де і коли дивитися
18 травня 2021, 14:03
Саме сьогодні, 18-го травня український гурт GO_A вийде на сцену першого півфіналу Євробачення у Роттердамі.
Під номером 15 конкурсанти виконають пісню "Шум", яка звучатиме повністю українською мовою.
Трансляція Євробачення розпочнеться о 22 годині на двох телеканалах: СТБ та UA Перший.
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На СТБ конкурс коментуватиме Сергій Притула, на UA - Тимур Мірошниченко.
Усього в першому півфіналі співатимуть 16 країн. Другий півфінал відбудеться у четвер, 20-го травня, а фінал - у суботу 22-го.
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