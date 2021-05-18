50-річна Кемпбелл оголосила, що стала матір'ю. ФОТО

Британська супермодель Наомі Кемпбелл ошелешила шанувальників несподіваною заявою. 50-річна красуня запостила в Instagram фото з дитинкою.

"Прекрасне маленьке благословення обрало мене стати її матір'ю, для мене велика честь те, що ця ніжна душа є в моєму житті, нема слів, щоби описати зв'язок, який довіку буде між нами, мій янголе. Не існує більшої любові", - написала Наомі.

У Наомі народилася донька? фото з instagram кемпбелл

У дописі модель тегнула свою маму Валері.

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Коментатори заходилися вітати Кемпбелл із донечкою.

Нагадаємо, Наомі вже давно мріяла про материнство, але не дуже хотіла ростити дитину без чоловіка. Вона не квапилася, адже була впевнена, що сучасна наука допоможе їй здійснити цю мрію, коли вона буде готова. Зірка не відкидала й опції всиновлення.

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