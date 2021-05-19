"Галерея краси" – унікальне шоу, яке змінює людей  

Нещодавно стартував третій сезон унікального реаліті-шоу "Галерея краси", яке змінює життя людей.

Протягом трьох місяців герої проходять нелегкий шлях боротьби з собою, перетворюючись не тільки зовні, але і внутрішньо.

Виготовляє проект продюсерський центр Forest Media Production, генеральний партнер – Herbalife Nutrition.

Зрозуміти і допомогти

Повне перезавантаження – ось що чекає героїв проекту "Галерея краси"-2021. Всього за 3 місяці учасники змінюють своє тіло, звички харчування, ставлення до себе і до життя.

Шоу змінює героїв не тільки зовні – за допомогою стильного і красивого одягу, зачіски і макіяжу, а й допомагає пройти серйозну внутрішню трансформацію, перемогти страхи, комплекси, почуття провини – все те, що заважає особистому щастю і гармонії.

Ідея шоу повністю відображає концепцію бренду Herbalife Nutrition – світового експерта в області збалансованого харчування. Адже правильно збалансоване і корисне харчування – одна з найважливіших складових активного й успішного життя.

"Набір ваги завжди пов'язаний з незбалансованим раціоном у людини, – переконаний психолог проекту" Галерея краси ", експерт з харчування Herbalife Nutrition В'ячеслав Захаров, – але причиною незбалансованого харчування завжди є сам спосіб життя людини.

Наведу найпоширеніші причини порушення харчової поведінки: хронічна втома, нездатність чи невміння виражати свої почуття, зміна способу життя або статусу, наприклад, вступ до шлюбу або народження дитини.

У підсумку всі ці фактори призводять до різного роду порушень харчової поведінки – хтось їсть дуже мало, хтось багато, хтось нерегулярно, але в підсумку – з’являється зайва вага і збільшується кількість причин, які до цього призводять, ще нижча самооцінка, ще більше втоми або самотності.

Тому робота над корекцією харчової поведінки завжди йде в двох напрямках: зміна раціону харчування та зміна соціальних факторів".

Новинка шоу-2021 – серед учасників не тільки дівчата, а й чоловіки. А унікальність нового сезону полягає в тому, робота з героями проводилася онлайн: учасники живуть в Білорусі, а консультанти з харчування знаходяться в різних країнах – в Україні, Казахстані та Росії.

Крім цього, наставниками і мотиваторами для учасників шоу виступають ведучі – олімпійський чемпіон з фігурного катання Олексій Ягудін і стиліст Марія Романова, фітнес-тренер Павло Сироїжкін і шеф-кухар Максим Лизо. До речі, якщо ви забули, нагадаємо. Максим – успішний учасник сьомого сезону "МастерШеф" під псевдонімом "Білорус".

"У цьому сезоні у нас було шість героїнь і три герої. Всі вони дуже різні, але причина, яка їх привела на шоу, зводиться до одного: герої не можуть вийти з певної життєвої ситуації, втратили інтерес до життя і хочуть змінитися, але не знають, що для цього зробити, – розповідає Олексій Ягудін. – Найголовніше – мотивувати їх і показати, що в будь-якій ситуації є як мінімум один вихід: працювати – над своєю професією, над собою і так далі. Також важливо, щоб герої не тільки усвідомили, що не отримають без роботи потрібного результату, але і насолоджувалися самим процесом власної трансформації".

Експерти проекту застосовували до кожного героя індивідуальний підхід.

"Всі люди абсолютно різні – кожному потрібно своє. В даному випадку я вивчаю всю інформацію про конкретну людину, з якою доведеться працювати, і, залежно від її потреб, придумую випробування і знаходжу потрібні слова. Разом зі мною на допомогу героям приходять стиліст Марія Романова, експерти та консультанти з харчування Herbalife Nutrition з різних країн", – каже олімпійський чемпіон.

Навчи мене збалансовано харчуватися

Для досягнення мети у кожного героя на проекті є свій персональний консультант з харчування Herbalife Nutrition. Його завдання – прищепити підопічному звички збалансованого харчування і допомогти скорегувати вагу.

Онлайн формат шоу повністю себе виправдав і довів, що відстань – не перешкода для досягнення мети, коли є велике бажання змінитися.

Навпаки, спілкування було ефективне і, за словами учасників, дуже зручне – звернутися за консультацією або підтримкою до наставника можна в будь-який час, навіть пізно увечері, коли, за старою звичкою, прокидається непереборне відчуття голоду 😊

І так, консультант з харчування Herbalife Nutrition – це людина, яка на зв'язку 24/7, розробляє індивідуальну програму харчування з урахуванням всіх особливостей людини, бере до уваги смакові уподобання, стиль життя, зайнятість, графік роботи і т.д.

Вона відстежує трансформацію підопічного, вносить корективи в програму харчування, контролює, підтримує і мотивує. А коли треба "привести до тями", то може дати і "чарівного пенделя".

Також з учасниками працює фітнес-тренер, у якого своя місія – навчити відчувати своє тіло, давати йому ефективні навантаження і перетворити фізичні заняття в щоденну звичку.

Історія успіху однієї героїні

"Пончик", "пиріжок" – слова, які постійно звучать в голові 30-річної героїні Ольги, з якою працювала консультант з харчування з України. Дитячі образи Олі переросли в комплекси: страх купальників, відкритих речей, почуття сорому за власне тіло.

Стартувала Ольга з вагою 76 кг при зрості 165 см. І перші її слова на проекті: "Коли я дивлюся на себе в дзеркало, я відчуваю себе потворою". Складне завдання для експертів – не просто допомогти привести тіло в форму, а й довести дівчині, що їй є за що себе любити.

Під час проекту Оля пройшла ряд випробувань, які допомагали долати, розкривати і розуміти себе, як ніколи раніше. А знайомство Олі з консультантом з харчування відзначилося невеликою пікантністю – воно пройшло, коли Оля після робочого дня готувала вечерю – смажила велику пательню улюбленої картоплі 😊

Так, з роботи над подоланням комплексів, занять спортом і програми збалансованого харчування Herbalife Nutrition під контролем консультанта почався шлях Олі до перетворення.

Відзначимо, що консультант з харчування врахувала всі уподобання героїні – розписала раціон учасниці таким чином, щоб її улюблена картопелька також мала місце в меню, але при цьому, була правильно приготована і з'їдена в правильний час з правильними додатковими інгредієнтами. А в якості десерту учасниця отримала корисні Протеїнові батончики.

Відомо, що ранковий прийом їжі – один з основних за день. Від його складу залежать як бажання поласувати солодким, так і апетит під час всього дня.

Протягом трьох місяців ранок Ольги починався з програми збалансованого сніданку Herbalife Nutrition. Вона дозволяє зробити сніданок низькокалорійним, але при цьому багатим на білок, необхідні вітамін і мікроелементи, клітковину, антиоксиданти і ферменти.

Такий сніданок допомагає контролювати вагу і забезпечує хороше самопочуття.

Він складається з трьох продуктів – Рослинного напою Алое, який сприяє покращенню роботу шлунково-кишкового тракту; Трав'яного напою, який додає сил і енергії; Протеїнового коктейлю Формула 1, в складі якого – високоякісний білок, харчові волокна, понад двадцять вітамінів і мінералів.

Коктейль смачний, забезпечує почуття ситості на кілька годин, а готується всього 2 хвилини.

По завершенню трьох місяців, завдяки спільній роботі експертів і героїні, неймовірним випробуванням, збалансованому харчуванню, Ольга скинула 15 кг*, набула впевненості, сміливо дивиться в дзеркало, насолоджуючись відображенням.

Героїня закінчила участь в шоу словами: "Ви вважали мене пиріжком і пончиком? Але тепер я супер-пупер, я – сексі-жінка!".

"Галерея краси" – проект, де збуваються мрії!

Новий сезон шоу триватиме з травня по липень. Крім 9 серій супер-перетворень нових героїв, глядачам пропонується 5 історій з рубрики "життя після проекту" з відвертими зізнаннями героїв "Галереї краси" попередніх сезонів.

За весь час проект допоміг змінитися 44 дівчатам. Для них шоу стало унікальним шансом відкрити себе заново і стати щасливою.

Так що, наша порада для тих, у кого руки почали плавно опускатися, а мотивацію не вдається знайти – просто загляньте в Instagram на сторінку @gk.show. І, повірте, якщо героям проекту вдалося кардинально змінити себе і своє життя, то і вам це під силу!

*Будь-які твердження щодо контролю ваги відносяться до Програми контролю ваги Herbalife Nutrition, що включає, крім іншого, збалансовану дієту, регулярні фізичні вправи, щоденне споживання необхідної кількості рідини, вживання харчових добавок в разі потреби і достатній відпочинок. Всі результати індивідуальні й можуть бути різними.