Хотіла померти вдома: 54-річна Сальма Хаєк тяжко перехворіла на COVID-19
20 травня 2021, 11:05
Мексиканська акторка Сальма Хаєк зізналася, що перенесла COVID-19, і перебіг хвороби був дуже тяжким. 54-річна кінозірка відмовилася від госпіталізації, хоча їй знадобилася киснева підтримка.
Своїм досвідом вона поділилася в Zoom-інтерв'ю Variety.
Зі слів Хаєк, вона захворіла ще на початку пандемії, але її здоров'я досі не відновилося. Сім тижнів вона не залишала своєї кімнати.
"Мій лікар благав мене поїхати до лікарні, оскільки мені було дуже погано. Я сказала: "Ні, дякую. Я краще помру вдома", - пригадала актриса.
Нагадаємо, тяжко перехворіла й зірка серіалу "Всі жінки - відьми" Алісса Мілано, причому COVID у неї підтвердив лише четвертий тест.
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