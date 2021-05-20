Хотіла померти вдома: 54-річна Сальма Хаєк тяжко перехворіла на COVID-19

Мексиканська акторка Сальма Хаєк зізналася, що перенесла COVID-19, і перебіг хвороби був дуже тяжким. 54-річна кінозірка відмовилася від госпіталізації, хоча їй знадобилася киснева підтримка.

Своїм досвідом вона поділилася в Zoom-інтерв'ю Variety.

Зі слів Хаєк, вона захворіла ще на початку пандемії, але її здоров'я досі не відновилося. Сім тижнів вона не залишала своєї кімнати.

Сальма Хаєк уперше розказала про хворобу фото з instagram хаєк

"Мій лікар благав мене поїхати до лікарні, оскільки мені було дуже погано. Я сказала: "Ні, дякую. Я краще помру вдома", - пригадала актриса.

Нагадаємо, тяжко перехворіла й зірка серіалу "Всі жінки - відьми" Алісса Мілано, причому COVID у неї підтвердив лише четвертий тест.

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