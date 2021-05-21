Останні прогнози перед фіналом: яке місце букмекери дають Україні на Євробаченні

Уже завтра, 22-го травня відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення"-2021.

26 учасників із різних країн вийдуть на сцену у Роттердамі. Український гурт GO_A виступить під номером 19.

А поки конкурсанти репетирують і готуються до вирішальної битви, букмекери роблять прогнози на перемогу. І їхні останні пророцтва знизили Україну на одне місце.

Тепер ми посідаємо 5-ту сходинку, а перша трійка лідерів не змінилася.

Перше місце досі пророкують італійцю, а друге і третє - Франції та Мальті

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ІТАЛІЇ:

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ФРАНЦІЇ:

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП МАЛЬТИ:

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ШВЕЙЦАРІЇ:

Нагадаємо, трансляцію фіналу Євробачення можна буде дивитися на телеканалах "СТБ" та "UA: Перший" у суботу о 22 годині.