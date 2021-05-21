Останні прогнози перед фіналом: яке місце букмекери дають Україні на Євробаченні
21 травня 2021, 15:11
Уже завтра, 22-го травня відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення"-2021.
26 учасників із різних країн вийдуть на сцену у Роттердамі. Український гурт GO_A виступить під номером 19.
А поки конкурсанти репетирують і готуються до вирішальної битви, букмекери роблять прогнози на перемогу. І їхні останні пророцтва знизили Україну на одне місце.
Тепер ми посідаємо 5-ту сходинку, а перша трійка лідерів не змінилася.
ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ІТАЛІЇ:
ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ФРАНЦІЇ:
ДИВІТЬСЯ ВИСТУП МАЛЬТИ:
ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ШВЕЙЦАРІЇ:
Нагадаємо, трансляцію фіналу Євробачення можна буде дивитися на телеканалах "СТБ" та "UA: Перший" у суботу о 22 годині.
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