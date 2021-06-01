Вакарчук, Жадан та alyona alyona присвятили кліп дітям-жертвам війни

У День захисту дітей 1 червня гурт "Океан Ельзи" разом із реперкою alyona alyona випустив пісню під назвою "Країна дітей" на вірші поета Сергія Жадана.

Ця композиція і кліп на неї – присвята дітям України, постраждалим унаслідок війни на сході країни, збройних конфліктів, терактів.

Прем’єра до Міжнародного дня захисту дітей – це нагадування, що, перш за все, діти потребують захисту від вчинків дорослих, від їх безвідповідальних та жорстоких рішень.

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Наприкінці 2020 року Жадан запропонував Вакарчуку створити пісню на його вірш, присвячений пам’яті Данила Дідіка, хлопця, який у 2015 році загинув у Харкові внаслідок теракту під час Маршу єдності.

Відео до пісні відзняли на початку травня у Лисичанську. Головними героями стали діти від 8 до 13 років, які проживають там.

Режисером виступив Віктор Придувалов, оператором - Ярослав Пілунський.

За спільним рішенням виконавців, кошти з монетизації кліпу будуть передані на благодійність.