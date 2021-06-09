Депутатка Світлична стала мамою вперше

37-річна депутатка Юлія Світлична стала мамою вперше.

5-го червня у неї народився син, батьком якого, за чутками, є колишній голова Адміністрації президента та ексголова Харківської ОДА Ігор Райнін.

Радісною новиною Юлія поділилася у своєму Facebook.

Ім'я сина Світлична не назвала

Про роман одруженого Райніна і Світличної говорять уже давно. А у січні парочку разом бачили на відпочинку в Єгипті.

Як відомо, у 2016-му Світлична була першим заступником Райніна, який тоді був головою Харківської ОДА.

Райніну у серпні виповниться 48. Він одружений і має сина Анатолія фото українські новини

Фото з Facebook