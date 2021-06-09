Депутатка Світлична стала мамою вперше

Середа, 9 червня 2021, 15:51

37-річна депутатка Юлія Світлична стала мамою вперше.

5-го червня у неї народився син, батьком якого, за чутками, є колишній голова Адміністрації президента та ексголова Харківської ОДА Ігор Райнін.

Радісною новиною Юлія поділилася у своєму Facebook.

 
Ім'я сина Світлична не назвала 

Про роман одруженого Райніна і Світличної говорять уже давно. А у січні парочку разом бачили на відпочинку в Єгипті. 

Як відомо, у 2016-му Світлична була першим заступником Райніна, який тоді був головою Харківської ОДА. 

 
Райніну у серпні виповниться 48. Він одружений і має сина Анатолія 
фото українські новини

Фото з Facebook 


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