Потап у сольному кліпі попив крові оголеної білявки

Потап презентував сольний кліп на пісню "Экзорцизм", схожий на мінікіно з елементами хоррору.

"Сюжетна лінія відео повторює лінію моєї власної долі. Я, як актор, багато в чому віддався талановитому кінорежисерові Стасу Капралову: розповідав йому свою історію, а він наділяв її художньою формою, наповнюючи кінематографічними елементами", - поділився Потап.

Потап у кліпі п'є кров прекрасної білявки усі фото - руслан масловський

"Так глибоко на цю тему я ще не говорив. Для мене це пісня-знахідка - в плані вокалу, аранжування і сенсу. Думаю, вона буде поворотною в моїй творчості і торкнеться багато душ і сердець", - зауважив Олексій Потапенко.

Шоумен написав цю пісню в п'ятницю 13 і вважає її найулюбленішою і найчарівнішої в своєму альбомі

До речі, під час зйомок відновилася давня фобія Потапа.

"Найбільше випробування для мене в кліпі - надіти лінзи чорного кольору. Я боюся, коли до ока щось підносять - це моя фобія", - зізнавсяартист.

Тому ефект чорних очей робили на етапі постпродакшна.

Ще одним випробуванням для Потапа стали відверті сцени.

"Для мене, як для автора, ця пісня - оголений нерв, тому не обійшлося і без відвертих сцен. Любов не терпить брехні, а правда іноді буває абсолютно голою", - зазначив він.

Головну героїню звуть Анастасія Король - перші літери імені та прізвища збігаються з ім'ям дружини Потапа Насті Каменських

"Вона - Настя, а Потап і Настя - завжди хороше поєднання. Якщо ангел повинен якось виглядати, то він виглядав би, як Настя Король", - прокоментував Потап

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