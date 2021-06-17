Потап у сольному кліпі попив крові оголеної білявки
Потап презентував сольний кліп на пісню "Экзорцизм", схожий на мінікіно з елементами хоррору.
"Сюжетна лінія відео повторює лінію моєї власної долі. Я, як актор, багато в чому віддався талановитому кінорежисерові Стасу Капралову: розповідав йому свою історію, а він наділяв її художньою формою, наповнюючи кінематографічними елементами", - поділився Потап.
"Так глибоко на цю тему я ще не говорив. Для мене це пісня-знахідка - в плані вокалу, аранжування і сенсу. Думаю, вона буде поворотною в моїй творчості і торкнеться багато душ і сердець", - зауважив Олексій Потапенко.
До речі, під час зйомок відновилася давня фобія Потапа.
"Найбільше випробування для мене в кліпі - надіти лінзи чорного кольору. Я боюся, коли до ока щось підносять - це моя фобія", - зізнавсяартист.
Тому ефект чорних очей робили на етапі постпродакшна.
Ще одним випробуванням для Потапа стали відверті сцени.
"Для мене, як для автора, ця пісня - оголений нерв, тому не обійшлося і без відвертих сцен. Любов не терпить брехні, а правда іноді буває абсолютно голою", - зазначив він.
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