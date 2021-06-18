Кароль здивувала трюками на мотоциклі з чемпіоном. ВІДЕО

Тіна Кароль вирішила здивувати численних прихильників новим небезпечним шоу.

Для свого виступу на на фестивалі Atlas Weekend зірка готує номер на мотоциклі за участю чемпіона України і призера європейських змагань зі стантрайдингу Андрія Головні.

У мережі показали кадри з репетиції.

Кароль готує щось цікаве

"Це дуже небезпечно", - прокоментував на відео продюсер шоу Максим Туканов.

Усе це відбуватиметься на сцені, і для Тіни з Андрієм таке буде вперше

А ще будуть трюки на роликах

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