Кароль здивувала трюками на мотоциклі з чемпіоном. ВІДЕО
П'ятниця, 18 червня 2021, 12:01
Тіна Кароль вирішила здивувати численних прихильників новим небезпечним шоу.
Для свого виступу на на фестивалі Atlas Weekend зірка готує номер на мотоциклі за участю чемпіона України і призера європейських змагань зі стантрайдингу Андрія Головні.
У мережі показали кадри з репетиції.
"Це дуже небезпечно", - прокоментував на відео продюсер шоу Максим Туканов.
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