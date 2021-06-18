"Суспільству пох*р - худа ти чи жирна": Монро розповіла про свої стосунки з їжею
Травесті-діва Монро нещодавно перейшла на правильне харчування та дотримання режиму. Бо, як вона зізналася, карантин не дуже добре позначився на її фігурі.
Білявка згадала часи, коли була в ідеальній формі, та повчила, як утримуватися від переїдання.
Про свої минулі і теперішні стосунки з їжею Монро розповіла у сторі Instagram.
"Моя ідеальна форма була в 2015-му році, коли я півтора роки жила у тверезості та активно бігала по 10 кілометрів мінімум. Далі вага коливалася, але була більш-менш стабільною. У 2020-му ми всі сіли по домівках у дикій напрузі та невизначеності і що?! Бухач і як наслідок – хаотичний жор", - зазначила Монро.
Тепер вона намагається контролювати, що і коли їсть, та запевняє, що дотримання правильного харчування не потрібно нікому, крім тебе самого.
"Суспільству похєр - здорова ти, худа, повненька чи жирнюча. Ніхто за тебе нічого не зробить", - наголосила травесті-діва.
powered by lun.ua