Трагікомедія: Кравець зламала ногу, заплутавшись у власних штанях

Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець зламала ногу через власні широкі штани.

Через інцидент актриса не змогла вийти на роботу у телешоу "Твій день", але розповіла колегам з "1+1", як так прикро пошкодила кінцівку.

"Це така трагікомедія. Я взагалі не знаю, як таке могло статися вчора", - обурилася Олена.

І сміх, і гріх, як то кажуть

"Ніщо не віщувало біди, я прийшла додому, накупила собі черешні і планувала зайнятися справами. І я просто заплуталася у власних, таких широких шовкових штанях, я спіткнулася, вдарилася ногою об одвірок, я навіть не впала. я просто дуже боляче вдарилася об одвірок, заплутавшись у власних штанах. і все, через 15 хвилин набряк і воно все таке неприємного кольору, трохи боліло", - розказала телеведуча.

Навіть власний одяг може бути небезпечним :)

Кравець поїхала до лікарні, де їй діагностували перелом плеснової кістки.

Тепер Олена має провести тиждень удома і більшу частину часу лежати з задертою ногою.

Фото з Instagram Кравець