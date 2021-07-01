Трагікомедія: Кравець зламала ногу, заплутавшись у власних штанях
Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець зламала ногу через власні широкі штани.
Через інцидент актриса не змогла вийти на роботу у телешоу "Твій день", але розповіла колегам з "1+1", як так прикро пошкодила кінцівку.
"Це така трагікомедія. Я взагалі не знаю, як таке могло статися вчора", - обурилася Олена.
"Ніщо не віщувало біди, я прийшла додому, накупила собі черешні і планувала зайнятися справами. І я просто заплуталася у власних, таких широких шовкових штанях, я спіткнулася, вдарилася ногою об одвірок, я навіть не впала. я просто дуже боляче вдарилася об одвірок, заплутавшись у власних штанах. і все, через 15 хвилин набряк і воно все таке неприємного кольору, трохи боліло", - розказала телеведуча.
Кравець поїхала до лікарні, де їй діагностували перелом плеснової кістки.
Тепер Олена має провести тиждень удома і більшу частину часу лежати з задертою ногою.
Фото з Instagram Кравець