Світоліна і Монфіс одружилися. ФОТО. ОНОВЛЕНО
16 липня 2021, 13:02
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.
Про це 16-го липня повідомив сам наречений. Він запостив в Instagram лялькові копії себе та Еліни в образі супергероїв із підписом "Містер та місіс Монфіс".
Весілля відбулося у Женеві.
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Еліна поки не викладала фото з весілля у мережу, але деякі гості вже почали показувати цей день у своїх сторі.
Пізніше подруга Еліни показала у сторі наречених.
Ще більше фото з весілля виклав брат Еліни, Юліан Світолін.
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Самі молодята поділилася фотографіями лише під кінець дня.
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