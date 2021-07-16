Світоліна і Монфіс одружилися. ФОТО. ОНОВЛЕНО

П'ятниця, 16 липня 2021, 13:02

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Про це 16-го липня повідомив сам наречений. Він запостив в Instagram лялькові копії себе та Еліни в образі супергероїв із підписом "Містер та місіс Монфіс". 

Весілля відбулося у Женеві. 

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Публикация от Gael Monfils (@iamgaelmonfils)

Еліна поки не викладала фото з весілля у мережу, але деякі гості вже почали показувати цей день у своїх сторі. 

 
Так Еліну готували до найважливішого дня 

Пізніше подруга Еліни показала у сторі наречених. 

 
 
Перші фото молодят
 
Тепер на пальці Світоліної дві обручки і купа діамантів 

Ще більше фото з весілля виклав брат Еліни, Юліан Світолін. 

ГОРТАЙТЕ:

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Публикация от Yulian Svitolin (@svitolin_)


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