Світоліна і Монфіс одружилися. ФОТО. ОНОВЛЕНО

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Про це 16-го липня повідомив сам наречений. Він запостив в Instagram лялькові копії себе та Еліни в образі супергероїв із підписом "Містер та місіс Монфіс".

Весілля відбулося у Женеві.

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Еліна поки не викладала фото з весілля у мережу, але деякі гості вже почали показувати цей день у своїх сторі.

Так Еліну готували до найважливішого дня

Пізніше подруга Еліни показала у сторі наречених.

Перші фото молодят

Тепер на пальці Світоліної дві обручки і купа діамантів

Ще більше фото з весілля виклав брат Еліни, Юліан Світолін.

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Самі молодята поділилася фотографіями лише під кінець дня.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gael Monfils (@iamgaelmonfils)