Дмитро Шепелев уперше показав свого 8-річного сина від Жанни Фріске. ФОТО

Телеведучий Дмитро Шепелев офіційно представив світові свого первістка, 8-річного Платона. Він вирішив, що настав час перестати ховати від широкого загалу лице хлопчика, чия мама, співачка Жанна Фріске померла, коли він був зовсім маленький.

Дмитро та Платон попозували разом для російського Hello!.

Шепелев вирішив більше не ховати Платона від чужих очей фото hello! russia

"Вісім років тому я прийняв для себе рішення не публікувати фотографій зі старшим сином Платоном. Тоді на це було декілька вагомих причин, головна з яких - моє бажання захистити його від пильної уваги в той час, коли все, що йому було потрібно, це любов, турбота та спокій", - написав Шепелев у Instagram.

Хлопчикові 8 років

"Настав час, і я розумію, що він більше не потребує цього захисту. Він дорослий, яскравий, талановитий хлопчик, дуже гідний та світлий. І я радий познайомити вас із ним. Платон - привіт)", - додав телеведучий.

Жанни Фріске не стало в 2015-му році

Думки підписників Дмитра щодо того, до кого більш подібний Платон, розділилися. Декому здається, що хлопчик - викапана Жанна, дехто ж вважає, що син більше вдався в тата.

Як розказав Шепелев у інтерв'ю, Платон - музично обдарована дитина та мріє стати рокзіркою.

Як відомо, нещодавно в Платона народився молодший братик, якого назвали Тихон.