Тіна Кароль і Kazka презентували дуетну "Зірочку"

Тіна Кароль і гурт KAZKA випустили дуетну пісню "Зірочка".

Композиція стала першим треком з україномовного альбому дуетів "Молода кров", вихід якого приурочений до 30-річчя Дня Незалежності України.

"Пісню "Зірочка" написав Дмитро Ципердюк дуже давно. Вона була неймовірно популярною в моєму рідному місті Івано-Франківську, я слухала її ще школяркою", - згадує Тіна.

"Завжди вірила, що "Зірочка" – всеукраїнський і міжнародний хіт. Крізь роки мене не полишала думка про те, щоб виконати цю пісню. Я запропонувала групі KAZKA заспівати в дуеті: вони, як ніхто відповідають танцювальному, етнічному, легкому настрою пісні. Саша Заріцька – єдина виконавиця, яка змогла б так невимушено виконати цей майбутній хіт", – додала Кароль.

фото надане пресслужбою

"Ми з групою KAZKA пройшли не довгий, але тернистий шлях. І знаємо не з чуток, як складно молодим музикантам доносити свою творчість до багатомільйонної аудиторії. Тому, ми з радістю вирішили підтримати проєкт "Молода кров" і приєднатися до чудової ініціативи Тіни. Ми впевнені, що наш спільний трек "Зірочка" – відмінний старт цього великого і такого важливого для всіх музикантів проєкту", - прокоментувала Саша Заріцька.

Реліз альбому дуетів "Молода кров" відбудеться 20-го серпня.

СЛУХАЙТЕ "ЗІРОЧКУ":