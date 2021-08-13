Веганський коровай, обітниця та весільна сукня: Jerry Heil одружилася сама з собою
13 серпня 2021, 13:12
Співачка Jerry Heil епатувала публіку черговою витівкою. Вона зіграла весілля з самою собою та виголосила обітницю перед дзеркалом.
Все це відбувалося як на справжньому весіллі, з короваєм, рушником та гостями.
Але, як виявилося, таким оригінальним способом Яна (справжнє ім’я співачки) презентувала новий трек "Тук-Тук-Тук".
В Instagram вона показала і свій ранок нареченої, і відео з весілля у сторіс.
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