Веганський коровай, обітниця та весільна сукня: Jerry Heil одружилася сама з собою

Співачка Jerry Heil епатувала публіку черговою витівкою. Вона зіграла весілля з самою собою та виголосила обітницю перед дзеркалом.

Все це відбувалося як на справжньому весіллі, з короваєм, рушником та гостями.

Але, як виявилося, таким оригінальним способом Яна (справжнє ім’я співачки) презентувала новий трек "Тук-Тук-Тук".

В Instagram вона показала і свій ранок нареченої, і відео з весілля у сторіс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞 & 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤: 𝐉𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐇𝐄𝐈𝐋 (@thejerryheil)

Jerry влаштувала весілля, щоби ефектно презентувати пісню і кліп

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞 & 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤: 𝐉𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐇𝐄𝐈𝐋 (@thejerryheil)

Тато вів Яну до "вівтаря"

Коровай був веганський