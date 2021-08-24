"Після 30 життя тільки починається": зірки та політики вітають Україну з ювілеєм. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вівторок, 24 серпня 2021, 09:47
24-го серпня Україна святкує ювілей: 30-річчя своєї незалежності. Рідну, любу, неньку та подругу з самісінького ранку вітають у соцмережах.
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Мер Києва Віталій Кличко до 30-річчя незалежної України вирішив, що буде незайвим нагадати людям про власні досягнення. Вийшов практично готовий передвиборчий ролик.
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