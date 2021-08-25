"Країна втрачає своїх чемпіонів": Клочкова обурилася, що її не запросили на святкування Незалежності

Чотирикратна олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова образилася на організаторів святкування 30-річчя Незалежності України, бо вони не запросили її на урочистості.

Спортсменка написала пост у Facebook, де обурилася через те, що два роки поспіль її та її колег нікуди не кличуть.

"У такі дати, як сьогодні, в 30-річчя Дня Незалежності України, я хочу звернути увагу на важливість участі та присутності на офіційному рівні олімпійських чемпіонів і іменитих спортсменів України. Тих, хто на міжнародній арені прославляв нашу країну, хто своєю працею домагався підвищення іміджу України", - заявила Яна.

Яна була на параді, але не серед запрошених спортсменів, а серед натовпу фото з instagram

"Щороку, незалежно від того, де перебуваю, я приїжджаю в Київ відзначити свято нашої країни. Для мене це важливо! Щоразу мене запрошували на святкування, і я була рада розділити цей день разом з тими людьми, які, як і я колись, прославили нашу країну на міжнародній арені. Протягом останніх двох років цього чомусь не відбувається. Може мої медалі і медалі багатьох інших спортсменів потьмяніли?" - обурилася Клочкова.

"Хай мене, найтитулованішу спортсменку України і чотирикратну олімпійську чемпіонку, не запросили ні на проводи національної збірної на олімпіаду в Токіо, ні на парад до 30-ї річниці незалежності України, але роблячи так з багатьма іменитими спортсменами України - КРАЇНА ВТРАЧАЄ СВОЇХ ЧЕМПІОНІВ!" - наголосила Яна.

Поздравляю Нашу прекрасную Украину с праздником! Я люблю нашу страну и наших людей! Желаю своей стране правителей... Posted by Яна Клочкова on Tuesday, August 24, 2021

Нагадаємо, 22-го серпня перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства. А перед тим вона теж обурювалася, що Зеленський не запросив її на святкування 30-річчя Незалежності.