Єфросиніна, Цибульська, Білик та Скічко похвалилися своїми першокласниками. ФОТО
1 вересня 2021, 12:05
Перший день осені-2021 став новим етампом для багатьох селебріті, адже їхні діти пішли до першого класу.
Маша Єфросиніна, Ілона Гвоздьова, Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко, Ірина Білик, Оля Цибульська, Слава та Едгар Камінські відтепер звикатимуть до ролі батьків першокласників.
І якщо 31-го серпня стрічка Instagram ще рясніла фотографіями в купальниках та прощаннями з літом, то 1-го вересня у ній вже посміхаються обличчя маленьких школярів та їхніх зіркових батьків.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Приєднуйтесь до дискусії