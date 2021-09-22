Бізнес на крові: Кондратюк на сайті Зеленського збирає підписи проти концертів російських зірок

Продюсер Ігор Кондратюк обурений тим, що російські артисти досі виступають в Україні, і вирішив боротися з цим "бізнесом на крові".

Він створив на сайті президента петицію, де збирає підписи проти виступів росіян.

Про це Кондратюк повідомив у своєму Facebook.

Шановні! Сьогодні я створив петицію до Президента України за заборону концертів (гастролей, окремих виступів на... Posted by Igor Kondratiuk on Tuesday, September 21, 2021

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"Я впевнений, що громадяни країни-агресора, які працюють в сфері розваг - артисти/артистки, актори/акторки насправді не несуть ніякої культури. Оскільки представники агресора, які промовчали і тим самим - підтримали - окупацію Криму та розв'язання Росією, їхньою батьківщиною, війни на східному Донбасі, своїм мочанням теж несуть відповідальність за агресивні дії Росії", - йдеться у петиції Кондратюка.

"Виключення для заборони допускаю лише для тих російських представників культури, хто публічно виступив проти російської агресії: письменник Віктор Шендерович, акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич та інші. Це неприродньо, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окуповиних ними українців. Любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром. Цього потрібно уникати, якщо ми не хочемо більше втрат територій та населення, та перемогти у цій праведній для України та українців війні", - заявив він.

Кондратюк вирішив діяти хоча б так фото назарій мазилюк , УП

"Музика і інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни. Оскільки вони є продовження війни іншими методами - методами зацікавлення українців культурою агресора, від зброї якого загинули тисячі українців та зазнали поневірянь мільйони вимушених переселенців", - наголосив Ігор.

На момент написання новини петицію підписало близько 3 тисяч осіб.