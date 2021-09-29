Alyona alyona вперше показала свого хлопця

Реперка alyona alyona нарешті вийшла в люди зі своїм бойфрендом – тіктокером Денисом, з яким вона живе з початку вересня.

Парочка разом прийшла на церемонію National Bloggers Awards і потрапила до камер програми "ЖВЛ".

Раніше alyona alyona не показувала обличчя свого хлопця

Про переїзд до бойфренда Альона писала ще 4-го вересня в Instagram. А зараз розказала, як їй дається життя на чужій території.

"Це таке болюче питання. Саме через те, що він мені дуже подобається, і я вирішила жити на його території. Але це мій перший у житті досвід, тому що раніше всі жили в мене. І ця територія не така велика... І ці речі треба десь пхати! А в мене їх багато і це так складно для мене! Можливо, треба спуститися трохи нижче, щоб піднятися трохи вище", – поділилася артистка.

стопкадр з відео жвл

До речі, Альона з Денисом уже познайомилися з батьками одне одного.