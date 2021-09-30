Тверк і тьотя Валя з м’ясного ринку: Карпа презентувала кліп "Баби круті чуваки"

Письменниця і співачка Ірена Карпа презентувала кліп на пісню "Баби круті чуваки", яка вийшла ще до 8-го березня.

Відео, яке більше схоже на документалку про жінок, зняла французька режисерка Діана Рудиченко.

"Купила попкорн і чекаю, за що нам "прилетить цього разу. А взагалі ідея кліпу пряма і щира: зібрати портрети дуже різних жінок. Від перукарки Фатіми з Сан Дені до скандинавської байкерки Уві… І моя улюблена – це, звісно тьотя Валя на базарі в м’ясному ряду, яка в прямому сенсі "рубає з плеча", - зазначила Карпа.

Тьотя Валя, без сумніву, додала колориту цьому кліпу

Реклама:

"Хотілося направити промінь світла на справжніх жінок, які варті уваги, але яких ми не маємо звички бачити у сучасному медіа просторі. Свобода. Ось що я відчула, коли вперше почула пісню Ірени, і саме ця свобода мене надихнула. Наша робота об’єднала талановитих людей з різних кінців світу - України, Франції, Колумбії, США, Скандинавії", - прокоментувала Рудиченко.

"Цей кліп для мене – про солідарність, силу і здоровий пофіг. Тут і дівчата з групи Кiri, що танцюють тверк (особисто я ним рятувалась від депресії під час локдауну), і крутезні військові, що співають і танцюють під Родіною-Маттю" - додала Карпа.

Сама Ірена в кліпі просто танцює в чорній та білій сукнях

Перукарка Фатіма

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО: