Осадча у Трускавці повихвалялася поліцейським ескортом із блимавкою

Телеведуча Катя Осадча після зйомок на вечірці "слуг народу" у Трускавці ледь не запізнилася на потяг. Але скористалася поліцейським ескортом, який домчав її зі знімальної групою до Львова.

У своїх сторіс телезірка похвалилася цим фактом і подякувала поліції за допомогу.

Але коли в мережі почали обурюватися, що Катя скористалася поліцейською блимавкою не за призначенням, вона видалила сторіс.

Утім, деякі журналісти встигли зберегти відео з Instagram Осадчої.

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Осадча, судячи зо всього, не бачить нічого поганого в тому, щоб скористатися поліцією у власних цілях

На потяг не запізнилася та ще й час на фото знайшла. Але потім схаменулася і видалила його

АПДЕЙТ: Катя Осадча вже видалила ці сторіз 🤓 Вчора Катя Осадча знімала для своєї передачі вечірку Слуг. Після запізнювалася на потяг і її доставили на вокзал поліцейські із сиренами Posted by Kateryna Nekrecha on Sunday, October 3, 2021

"Більше вражає, що вона сама ж цим і хвалиться. Тобто не закралася ніде думка, що щось тут не ок", - пишуть у коментарях до відео на Facebook.