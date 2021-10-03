Осадча у Трускавці повихвалялася поліцейським ескортом із блимавкою
Телеведуча Катя Осадча після зйомок на вечірці "слуг народу" у Трускавці ледь не запізнилася на потяг. Але скористалася поліцейським ескортом, який домчав її зі знімальної групою до Львова.
У своїх сторіс телезірка похвалилася цим фактом і подякувала поліції за допомогу.
Але коли в мережі почали обурюватися, що Катя скористалася поліцейською блимавкою не за призначенням, вона видалила сторіс.
Утім, деякі журналісти встигли зберегти відео з Instagram Осадчої.
АПДЕЙТ: Катя Осадча вже видалила ці сторіз 🤓 Вчора Катя Осадча знімала для своєї передачі вечірку Слуг. Після запізнювалася на потяг і її доставили на вокзал поліцейські із сиренамиPosted by Kateryna Nekrecha on Sunday, October 3, 2021
"Більше вражає, що вона сама ж цим і хвалиться. Тобто не закралася ніде думка, що щось тут не ок", - пишуть у коментарях до відео на Facebook.