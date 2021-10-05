"Міс Україна Всесвіт"-2021: перші п’ять учасниць розказали, чому вони хочуть перемогти у конкурсі

Уже 15-го жовтня в Києві відбудеться фінал конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2021, в якому візьмуть участь 15 дівчат.

Зіркове журі обере красуню, яка в грудні представить Україну на найбільшому світовому конкурсі краси "Міс Всесвіт" в Ізраілі.

А поки красуні готуються до змагання, ми вирішили познайомити з кожною із них. Представляємо вам першу п’ятірку конкурсанток.

Карина Мухутдінова, Київ, 22 роки

Дівчина зараз навчається на магістратурі в бізнес-школі у Франції. Тривалий час професійно займалася музикою та академічним вокалом.

"Якщо я стану "Міс Україна Всесвіт", я використаю свій голос, щоби звернутися до світової спільноти та підвищити їх поінформованість про проблеми, з якими зіткнулася Україна, а також нагадати про чисельні можливості, які вона має. Доступ до аудиторії дав би мені можливість бути почутою та створювати позитивні зміни в суспільстві", - каже Карина.

Моделінг та мода - хобі Карини

Рольовою моделлю для себе Мухутдінова обрала Елеонора Рузвельт.

"Вона була першою леді США, але найбільше мене захоплює в ній те, що вона використала свій голос і можливості, щоб допомагати світу і захищати громадянські права людей", - пояснює конкурсантка.

Карина Мухутдінова

Апанасенко Вікторія, Чернігів, 28 років

Вікторія вважає себе творчою особистістю, тому з дитинства займалася художньою гімнастикою, бальними та сучасними танцями, малюванням, брала участь у конкурсах читців поезії та прози.

Вона Закінчила магістратуру КНУ імені Тараса Шевченка, факультет психології за спеціальністю "Соціальна робота". Навчання поєднувала з роботою моделлю.

Віка займається акторською майстерністю і пише вірші

"Я вважаю, що конкурс "Міс Україна Всесвіт" - одна з найважливіших жіночих платформ в нашій країні. І комітет конкурсу шукає не просто гарну дівчину, а рольову модель. Я хочу стати "Міс Україна Всесвіт", щоби звернути увагу на соціальні проблеми, що існують в нашому суспільстві і направити всі свої сили та ресурси на їх вирішення. Перемога - це інструмент. Своєрідний рупор, завдяки якому голос звучить голосніше і спонукає до змін", - упевнена Віка.

Вікторія Апанасенко

Діана Дудка, Харків, 24 роки

"Я хочу стати "Міс Україна Всесвіт", тому що завжди прагну досягати вершин свого розвитку - як духовного, так і матеріального. Участь у цьому конкурсі є новою високою ступінню на моєму професійному шляху, завдяки якій я стану більш впізнаваною і досконалою особистістю. І це надасть можливість досягати ще вищих цілей в пізнанні цього світу, робити його яскравішим і цікавішим завдяки своєму імені", - поділилася учасниця.

Рольовою моделлю для Дудки є принцеса Діана

"Моє захоплення принцесою Діаною підтверджується символічним сходженням наших імен. Вона була іконою стилю, люблячою матір’ю двох дітей та великою жінкою, яка змінила уявлення про королівську аристократію назавжди", - пояснила Діана

Діана Дудка

Анна Неплях, Дніпро, 27 років

Аня відом своєю участю у телешоу "Холостяк"-10. Вона професійно займається блогом в Instagram, де мотивує дівчат любити себе та бути справжніми й щасливими тут і зараз.

8 років займалася танцями. Пише картини. Закінчила школу із золотою медаллю та отримала вищу освіту у Київському університеті будівництва та архітектури. Працювала моделлю та представляла України на конкурсах краси, серед яких "Міс Інтерконтиненталь".

Аня мріє мати жіночий центр, де жінки могли б бути однією сім’єю та отримувати психологічну допомогу, знання, розвивати творчі прояви, усвідомлювати свою цілісність, гармонізувати душу та тіло

"Хочу стати "Міс Україна Всесвіт", аби своїм прикладом показати всім дівчатам, що все можливо і все в нашій голові. Хочу, аби жінки навчилися любити себе та не заперечували свою силу в жіночності", - каже дівчина.

Рольова модель Анни - Луїза Хей, авторка більше ніж 30-ти книжок, які змінили світосприйнятті багатьох жінок

Юлія Семенихіна, Кам‘янець-Подільський, 20 років

Дівчина навчається на викладача турецької мови одразу у двох університетах - в Києві та Ізмірі. Працює в інвестиційному напрямку - залучає іноземних партнерів для співпраці в українських проєктах.

"В минулому я спортсменка. Саме спорт загартував мій дух і характер, розвинув цілеспрямованість, терпимість та жагу до перемоги… У майбутньому планую займатися благодійністю та створити власний фонд допомоги хворим на рак, а конкурс - це ще один шанс заявити про свої наміри", - повідомляє Юля.

"Мене вражають жінки нашої держави, які стали відомими на весь світ: поетеса Леся Українка, учасниця феміністичного руху Ольга Кобилянська, художниця Марія Приймаченко, науковиця Наталія Полонська, акторка Марія Крушельницька", - зауважує конкурсантка

"Якщо я стану Міс, переді мною відкриється небачена можливість впливати на маси та доносити важливу інформацію людям. На власному життєвому досвіді розумію, що питання жіночого здоров’я болюче та важливе для кожної жінки, тому хочу відкрито на всю країну підняти цю тему та в подальшому залучати людей у проєкти задля того, щоб кожна жінка мала право на якісну та доступну медицину", - каже вона.

Юля переймається здоров'ям жінок

Фото надані пресслужбою "Міс Україна Всесвіт"