"Міс Україна Всесвіт"-2021: перші п’ять учасниць розказали, чому вони хочуть перемогти у конкурсі
Уже 15-го жовтня в Києві відбудеться фінал конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2021, в якому візьмуть участь 15 дівчат.
Зіркове журі обере красуню, яка в грудні представить Україну на найбільшому світовому конкурсі краси "Міс Всесвіт" в Ізраілі.
А поки красуні готуються до змагання, ми вирішили познайомити з кожною із них. Представляємо вам першу п’ятірку конкурсанток.
Карина Мухутдінова, Київ, 22 роки
Дівчина зараз навчається на магістратурі в бізнес-школі у Франції. Тривалий час професійно займалася музикою та академічним вокалом.
"Якщо я стану "Міс Україна Всесвіт", я використаю свій голос, щоби звернутися до світової спільноти та підвищити їх поінформованість про проблеми, з якими зіткнулася Україна, а також нагадати про чисельні можливості, які вона має. Доступ до аудиторії дав би мені можливість бути почутою та створювати позитивні зміни в суспільстві", - каже Карина.
Рольовою моделлю для себе Мухутдінова обрала Елеонора Рузвельт.
"Вона була першою леді США, але найбільше мене захоплює в ній те, що вона використала свій голос і можливості, щоб допомагати світу і захищати громадянські права людей", - пояснює конкурсантка.
Апанасенко Вікторія, Чернігів, 28 років
Вікторія вважає себе творчою особистістю, тому з дитинства займалася художньою гімнастикою, бальними та сучасними танцями, малюванням, брала участь у конкурсах читців поезії та прози.
Вона Закінчила магістратуру КНУ імені Тараса Шевченка, факультет психології за спеціальністю "Соціальна робота". Навчання поєднувала з роботою моделлю.
"Я вважаю, що конкурс "Міс Україна Всесвіт" - одна з найважливіших жіночих платформ в нашій країні. І комітет конкурсу шукає не просто гарну дівчину, а рольову модель. Я хочу стати "Міс Україна Всесвіт", щоби звернути увагу на соціальні проблеми, що існують в нашому суспільстві і направити всі свої сили та ресурси на їх вирішення. Перемога - це інструмент. Своєрідний рупор, завдяки якому голос звучить голосніше і спонукає до змін", - упевнена Віка.
Діана Дудка, Харків, 24 роки
"Я хочу стати "Міс Україна Всесвіт", тому що завжди прагну досягати вершин свого розвитку - як духовного, так і матеріального. Участь у цьому конкурсі є новою високою ступінню на моєму професійному шляху, завдяки якій я стану більш впізнаваною і досконалою особистістю. І це надасть можливість досягати ще вищих цілей в пізнанні цього світу, робити його яскравішим і цікавішим завдяки своєму імені", - поділилася учасниця.
"Моє захоплення принцесою Діаною підтверджується символічним сходженням наших імен. Вона була іконою стилю, люблячою матір’ю двох дітей та великою жінкою, яка змінила уявлення про королівську аристократію назавжди", - пояснила Діана
Анна Неплях, Дніпро, 27 років
Аня відом своєю участю у телешоу "Холостяк"-10. Вона професійно займається блогом в Instagram, де мотивує дівчат любити себе та бути справжніми й щасливими тут і зараз.
8 років займалася танцями. Пише картини. Закінчила школу із золотою медаллю та отримала вищу освіту у Київському університеті будівництва та архітектури. Працювала моделлю та представляла України на конкурсах краси, серед яких "Міс Інтерконтиненталь".
"Хочу стати "Міс Україна Всесвіт", аби своїм прикладом показати всім дівчатам, що все можливо і все в нашій голові. Хочу, аби жінки навчилися любити себе та не заперечували свою силу в жіночності", - каже дівчина.
Юлія Семенихіна, Кам‘янець-Подільський, 20 років
Дівчина навчається на викладача турецької мови одразу у двох університетах - в Києві та Ізмірі. Працює в інвестиційному напрямку - залучає іноземних партнерів для співпраці в українських проєктах.
"В минулому я спортсменка. Саме спорт загартував мій дух і характер, розвинув цілеспрямованість, терпимість та жагу до перемоги… У майбутньому планую займатися благодійністю та створити власний фонд допомоги хворим на рак, а конкурс - це ще один шанс заявити про свої наміри", - повідомляє Юля.
"Якщо я стану Міс, переді мною відкриється небачена можливість впливати на маси та доносити важливу інформацію людям. На власному життєвому досвіді розумію, що питання жіночого здоров’я болюче та важливе для кожної жінки, тому хочу відкрито на всю країну підняти цю тему та в подальшому залучати людей у проєкти задля того, щоб кожна жінка мала право на якісну та доступну медицину", - каже вона.
Фото надані пресслужбою "Міс Україна Всесвіт"
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