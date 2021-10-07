Кароль, Вакарчук, Клички та Зеленські вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру

6-го жовтня в Києві відбулися заходи, присвячені 80-річчю трагедії у Бабиному Яру.

Президент Володимир Зеленський, перша леді та президенти Ізраїлю Іцхак Герцог і Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр завітали до Меморіального комплексу, де цього дня відкрили "Кристалічну стіну плачу" Марини Абрамович.

Окрім президентів та чиновників, пам'ять загиблих вшанували Тіна Кароль і Святослав Вакарчук, мер Києва Віталій Кличко та його брат-боксер Володимир Кличко.

До речі, Зеленський повідомив про нові дані досліджень, які свідчать, що у Бабиному Яру може бути близько 200 тисяч страчених, а не 100 тисяч, як вважалося раніше фото пресслужби президента

Тіна Кароль у Balmain була не менш елегантна, ніж перша леді фото пресслужби тіни кароль

Мер Віталій Кличко був занадто радісним, як для формату події

Володимир Кличко теж прийшов

Святослав Вакарчук