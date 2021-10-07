Кароль, Вакарчук, Клички та Зеленські вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру

7 жовтня 2021, 10:50

6-го жовтня в Києві відбулися заходи, присвячені 80-річчю трагедії у Бабиному Яру.

Президент Володимир Зеленський, перша леді та президенти Ізраїлю Іцхак Герцог і Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр завітали до Меморіального комплексу, де цього дня відкрили "Кристалічну стіну плачу" Марини Абрамович.

Окрім президентів та чиновників, пам'ять загиблих вшанували Тіна Кароль і Святослав Вакарчук, мер Києва Віталій Кличко та його брат-боксер Володимир Кличко.

 
До речі, Зеленський повідомив про нові дані досліджень, які свідчать, що у Бабиному Яру може бути близько 200 тисяч страчених, а не 100 тисяч, як вважалося раніше
фото пресслужби президента

 
Перша леді для заходу обрала пальто від українського бренду AMG, яке вже носила раніше
фото новини live
 
Тіна Кароль у Balmain була не менш елегантна, ніж перша леді
фото пресслужби тіни кароль
 
 
Мер Віталій Кличко був занадто радісним, як для формату події
 
Володимир Кличко теж прийшов
 
Святослав Вакарчук
 
Російський режисер та художній керівник меморіального центру "Бабин Яр" Ілля Хржановський


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