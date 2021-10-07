Кароль, Вакарчук, Клички та Зеленські вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру
7 жовтня 2021, 10:50
6-го жовтня в Києві відбулися заходи, присвячені 80-річчю трагедії у Бабиному Яру.
Президент Володимир Зеленський, перша леді та президенти Ізраїлю Іцхак Герцог і Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр завітали до Меморіального комплексу, де цього дня відкрили "Кристалічну стіну плачу" Марини Абрамович.
Окрім президентів та чиновників, пам'ять загиблих вшанували Тіна Кароль і Святослав Вакарчук, мер Києва Віталій Кличко та його брат-боксер Володимир Кличко.
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