ТНМК до Дня захисників і захисниць зняли кліп поблизу бойових дій

До Дня захисників і захисниць, який відзначається 14-го жовтня, гурт ТНМК презентував кліп на сингл "ПМ'ТЙ" (Пам’ятай).

Відео було знято ще у травні в місті Щастя, буквально у кілометрі від бойових дій.

Зйомки відбулися у рамках проєкту "Натхнення Сходу" фундації соціальних інновацій "З країни в Україну".

Вперше гурт потрапив до Щастя на початку бойових дій, зігравши для воїнів у бліндажі. Обираючи місто, амбасадорами якого ТНМК мали стати в цьому проєкті, музиканти згадали про перший виступ й вирішили повернутися.

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Фоззі і Фагот презентували відео на пісню "Пам'ятай"

"Вибір міста поєднався і з тематикою пісні - поки світ хитається, всі ми робимо своє, про щось мріємо та когось любимо - на цих трьох черепахах й тримається щастя. І, якою б чорною не ставала темрява за вікном, нам лишається лише діяти, мріяти та любити", - так описують ідею кліпу самі музиканти.

Над відео працювали режисер Віктор Придувалов та оператор Ярослав Пілунський, а в головній ролі знялася волонтерка та доброволець-парамедик Аліна Михайлова.

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Фото надані пресслужбою