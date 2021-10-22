Алек Болдуїн випадково вбив людину під час зйомок, загибла - українка

Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки "Rust" в Альбукерке. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою.

Причиною трагедії став постріл із реквізитної зброї.

Розпочато розслідування, повідомляє The Guardian.

фото з instagram болдуїна

"Міс Гатчінс була гелікоптером доправлена до лікарні Університету Нью-Мексико, де лікарі констатували її смерть", - повідомив шериф

Поранений, режисер Джоел Соуза, перебуває в лікарні.

Зазначається, що Болдуїн добровільно погодився поспілкуватися зі слідчими. Жодних звинувачень наразі не висунуто, зйомки призупинили.

ЗМІ оприлюднили фото та відео з місця події.

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Галині Гатчінс було 42 роки, у неї залишився син

Галина вивчала міжнародну журналістику в Київському національному університеті. В 2015-му році вона закінчила American Film Institute та встигла попрацювати над такими картинами як "Blindfire", "Archenemy" та "Darlin'". Журнал American Cinematographer у 2019-му проголосив Гатчінс висхідною зіркою американської кіноіндустрії.

Колеги та друзі загиблої лишають у мережі гіркi триб'юти, відзначаючи її блискучий талант.

Останній допис Гатчінс у Instagram був про зйомки.

"Одна з додаткових плюшок знiмання вестерну - те, що в вихідний день можна покататися верхи:)", - поділилася вона.

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У МЗС України "Українській правді" повідомили, що отримано підтвердження того, що Гатчінс була українською громадянкою. Генеральне консульство України в Сан-Франциско з‘ясовує обставини та взаємодіє із американськими правоохоронцями в контексті розслідування. Консули також встановлюють зв‘язок із рідними українки, аби надати необхідну консульську і правову допомогу.

Трагедія нагадала про смерть Брендона Лі, сина Брюса Лі в 1993-му. 28-річний актор так само загинув від пострілу: замість холостого набою пістолет виявився зарядженим справжнім.