"Це злочин": зірки Голлівуду реагують на страшну звістку про загибель Галини Гатчінс

Трагедія на знімальному майданчику, яка забрала життя 42-річної фотографки та операторки Галини Гатчінс, шокувала кіноіндустрію. Ті, хто знав загиблу та працював із нею, діляться в мережі спогадами про те, якою вона була.

Те, що сталося, називають злочином, причина якого - людське недбальство.

"Вона була неймовірним талантом та прекрасною людиною. У неї було таке особливе око та візуальний стиль, вона була з тих операторів, за чиїм успіхом хочеться спостерігати, щоби побачити, що наступне вона здійснить... І вона була фантастичною людиною. Не було такого навантаження, яке вона би не подужала. Вона була чудовим товаришем та союзником для всіх, хто працював перед камерою. Їй симпатизували всі, хто її знав. Я не можу повірити, що таке могло статися в цей день і в такому віці... Постріл із реквізитної зброї вбив члена знімальної групи? Це жахлива трагедія. Моє серце з її родиною та особливо з її сином. Сьогодні мені дуже сумно за тих, хто знав її та працював із нею", - написав актор Джон Манганьєлло в Instagram.

"Надсилаю багато любові родині та друзям Галини Гатчінс. Який жахливий та жорстокий нещасний випадок", - зазначила зірка "Шерлока" Аманда Аббінггтон.

Sending so much love to the family and friends of Halyna Hutchins. What a truly terrible and dreadful accident. pic.twitter.com/QFKDY8wFBx