"Це злочин": зірки Голлівуду реагують на страшну звістку про загибель Галини Гатчінс

Трагедія на знімальному майданчику, яка забрала життя 42-річної фотографки та операторки Галини Гатчінс, шокувала кіноіндустрію. Ті, хто знав загиблу та працював із нею, діляться в мережі спогадами про те, якою вона була.

Те, що сталося, називають злочином, причина якого - людське недбальство.

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"Вона була неймовірним талантом та прекрасною людиною. У неї було таке особливе око та візуальний стиль, вона була з тих операторів, за чиїм успіхом хочеться спостерігати, щоби побачити, що наступне вона здійснить... І вона була фантастичною людиною. Не було такого навантаження, яке вона би не подужала. Вона була чудовим товаришем та союзником для всіх, хто працював перед камерою. Їй симпатизували всі, хто її знав. Я не можу повірити, що таке могло статися в цей день і в такому віці... Постріл із реквізитної зброї вбив члена знімальної групи? Це жахлива трагедія. Моє серце з її родиною та особливо з її сином. Сьогодні мені дуже сумно за тих, хто знав її та працював із нею", - написав актор Джон Манганьєлло в Instagram.

"Надсилаю багато любові родині та друзям Галини Гатчінс. Який жахливий та жорстокий нещасний випадок", - зазначила зірка "Шерлока" Аманда Аббінггтон.

Sending so much love to the family and friends of Halyna Hutchins. What a truly terrible and dreadful accident. pic.twitter.com/QFKDY8wFBx — Amanda Abbington (@CHIMPSINSOCKS) October 22, 2021

"Мені так шкода. Спочивай спокійно. Моя любов та сила з твоєю сім'єю", - прокоментував останній допис Галини актор Дуейн "Скеля" Джонсон.

У 2015-му Галина закінчила Американський інститут кіномистецтва фото з instagram гатчінс

"Мій найбільший страх - те, що хтось загине на одній із моїх зйомок. Я молюся, щоби такого ніколи не сталося. Моє серце поруч із тими, кого торкнулася сьогоднішня трагедія на зйомках "Rust", особливо з Галиною Гатчінс та її родиною", - написав у Twitter режисер Джеймс Ганн.

"Абсолютно жахлива та спустошуюча новина про операторку Галину Гатчінс. Моє серце з її сім'єю", - зізнався актор Елайджа Вуд.

"Почуваюся спустошеним. Це - більше, ніж трагедія, на зйомках існує так багато правил, щоби такого не траплялося. Навіть не можу збагнути, як таке можливо. Так багато людей мали припуститися недбальства. Це злочин. Галина була величезним талантом...", - наголосив актор Пол Шир.

Жінці було лише 42 роки

"Мені дуже подобалися роботи Галини Гатчінс. Це трагічна втрата не лише для кіно, а і для багатьох із вас, хто працював із нею. Сьогодні я думаю про вас та про її родину. Моє серце крається через усіх вас", - сказав сценарист Крістофер Роберт Каргілл.

"Віднині у своїх фільмах я використовуватиму лише зброю для страйкболу та з гумовими кулями. Такого ніколи не мало би статися. Галино, ти була справжньою перлиною. Це такий п*здець", - написав сценарист та реєжисер Джеймс Каллен Брессак.

Кілька днів тому Гатчінс запостила в Instagram фото зі зйомок. На ньому вона, зокрема, затегала Алека Болдуїна

Акторка Дебра Мессінг виступила на підтримку Алека Болдуїна. Вона наголосила, що актор не вбивав Галину, хоча і здійснив той фатальний постріл.

"Йому дали реквізитну зброю. Він використав її під час зйомок сцени. Після цього - сталася катастрофічна подія, де Галина Гатчінс втратила своє життя, а Джоел Сауза був поранений. Я молюся за всі їхні сім'ї".

"Прошу ваших молитов сьогодні, друзі. Що тут скажеш, крім як, будь ласка, помоліться за всіх, кого торкнулося це страшне нещастя", - попросив брат Алека, актор Стівен Болдуїн.

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Тим часом у мережі відшукали старий твіт Алека, який тепер виглядає як моторошне пророцтво. Як пише The Mirror, у 2017-му році актор, критикуючи поліцейське свавілля, поширив відео про офіцера, який застрелив підозрюваного.

"Мені цікаво, як має почуватися людина, яка ненавмисне когось убила", - написав тоді Болдуїн.

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили фото Алека Болдуїна після трагедії. На них 63-річна кінозірка виглядає страшенно пригніченим та сповненим відчаю.