Lady Gaga в ошатних луках та голяка попозувала для двох Vogue

Американська співачка та акторка Lady Gaga стала героїнею номерів Vogue Italia та British Vogue - причому це вперше в історії свого існування журнали "поділили" на двох одну зіркову гостю.

35-річна артистка для фотосесії приміряла декілька екстравагантних образів, а ще знялася в чому мати народила.

Lady Gaga прикрасила собою листопадовий випуск італійського Vogue і грудневий - британського фото з instagram british vogue

У інтерв'ю Стефані говорила про стрічку Рідлі Скотта "Дім Гуччі", де грає Патрицію Реджані. Зокрема вона розказала, як вживалася в образ італійки, що провела 18 років у в'язниці за організацію вбивства свого ексчоловіка Мауріціо Гуччі.

Реклама:

"Уже три роки, як я почала над цим працювати. Якщо бути повністю чесною та відвертою: я прожила нею півтора року. І впродовж 9 місяців із цього періоду я розмовляла з акцентом. І поза камерою. Я не зламалася. Я залишалася з нею", - поділилася Gaga.

Артистка вжилася в образ "чорної вдови" Гуччі

"Поки я була білявкою, я практично не могла говорити з акцентом. Мені довелося швиденько перефарбувати моє волосся, і я почала жити так, що все, на що я дивилася, все, чого торкалася, я почала помічати, де і коли можу побачити гроші. Також я почала фотографувати. У мене нема відомостей, що Патриція була фотографкою, але я подумала про це як про вправу і про пошук її інтересів у житті, що я могла би стати фотографкою, тож я всюди стала носити з собою "мильницю". Я помітила, що Патриція любила красиве. Якщо щось виходило некрасиво, я видаляла", - пригадала артистка.

Gaga впродовж 9 місяців балакала з італійським акцентом навіть поза камерами

Між іншим, 72-річна Патриція Реджані вийшла на волю в 2016-му і живе в Мілані.

"Я дуже роздратована тим фактом, що Lady Gaga грає мене в новому фільмі Рідлі Скотта, і навіть не мала прозорливості й чутливості, щоби приїхати і зустрітися зі мною", - сказала журналістам "чорна вдова".

Сама ж Gaga своє небажання познайомитися з удовою Гуччі пояснила тим, що хотіла побачити цю історію незалежними "очима допитливої жінки"

"Ніхто би не розказав мені, ким була Патриція Гуччі. Навіть сама Патриція Гуччі", - сказала вона.

Нагадаємо, поки співачка була на зйомках фільму в Італії, її песики та друг, який ними опікувався, стали героями кримінальної історії.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Усміхнена Lady Gaga в крихітному топі засвітила свої татуювання

Блакитнокоса Lady Gaga позувала лежачи й напівголою. ФОТО