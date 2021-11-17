Шон Пенн приїхав до Києва знімати кіно та побував на Алеї Героїв Небесної Сотні

17 листопада 2021, 08:41

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн прилетів до України, щоби зняти документальний фільм.

Він уже прогулявся Алеєю Героїв Небесної Сотні, де вдарив у Дзвін Гідності.

Як повідомляє "ТСН", Пенн разом із українською знімальною групою записував інтерв'ю на Інститутській.

 
фото ігоря пошивайла з facebook 

Зйомки фільму зірки максимально засекречені. Знімальній групі заборонено розповідати подробиці, а героїв інтерв'ю просять зберігати конфіденційність.

 
У понеділок 15-го листопада Шон Пенн записував інтерв'ю із власником бізнесу Veterano Леонідом Остальцевим
фото з instagram Остальцева

За даними "ТСН", Пенн планує побувати у зоні бойових дій на передовій. Сьогодні, 17-го листопада, актора начебто повезуть до Маріуполя.

 
Пенн уже не перший день в Києві, але про це стало відомо лише у вівторок 16-го листопада
 
Скільки актор планує бути в Україні, поки що невідомо
стопкадри з відео "ТСН"


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