Шон Пенн приїхав до Києва знімати кіно та побував на Алеї Героїв Небесної Сотні
17 листопада 2021, 08:41
Голлівудський актор та режисер Шон Пенн прилетів до України, щоби зняти документальний фільм.
Він уже прогулявся Алеєю Героїв Небесної Сотні, де вдарив у Дзвін Гідності.
Як повідомляє "ТСН", Пенн разом із українською знімальною групою записував інтерв'ю на Інститутській.
Зйомки фільму зірки максимально засекречені. Знімальній групі заборонено розповідати подробиці, а героїв інтерв'ю просять зберігати конфіденційність.
За даними "ТСН", Пенн планує побувати у зоні бойових дій на передовій. Сьогодні, 17-го листопада, актора начебто повезуть до Маріуполя.
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