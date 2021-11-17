Шон Пенн приїхав до Києва знімати кіно та побував на Алеї Героїв Небесної Сотні

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн прилетів до України, щоби зняти документальний фільм.

Він уже прогулявся Алеєю Героїв Небесної Сотні, де вдарив у Дзвін Гідності.

Як повідомляє "ТСН", Пенн разом із українською знімальною групою записував інтерв'ю на Інститутській.

фото ігоря пошивайла з facebook

Зйомки фільму зірки максимально засекречені. Знімальній групі заборонено розповідати подробиці, а героїв інтерв'ю просять зберігати конфіденційність.

За даними "ТСН", Пенн планує побувати у зоні бойових дій на передовій. Сьогодні, 17-го листопада, актора начебто повезуть до Маріуполя.

Пенн уже не перший день в Києві, але про це стало відомо лише у вівторок 16-го листопада