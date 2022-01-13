"Ми звільняємо одне одного": Джейсон Момоа з дружиною оголосили про розрив після 16 років разом

Іще одна красива зіркова лавсторі, на жаль, завершилася: американський актор Джейсон Момоа та його дружина, акторка Ліза Боне оголосили про розставання. Пара була разом 16 років, а у 2017-му офіційно взяла шлюб.

Спільну заяву 42-річний Джейсон із 54-річною Лізою зробили в акторовому Instagram.

"Усі ми відчули тиск та зміни цих трансформаційних часів... Революція відбувається - і наша родина не стала винятком... вона відчувається та наростає завдяки цим сейсмічним зсувам", - поділилося подружжя.

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Джейсон та Ліза зазначили, що оголошують про свій розрив не тому, що вважають, що ця новина варта освітлення в ЗМІ. Просто вчинити так, на їхню думку, гідно та чесно.

"Любов між нами триває, змінюючись таким чином, яким вона бажає бути пізнаною та прожитою. Ми звільняємо одне одного - щоби бути тими, кого ми пізнаємо, щоби ними стати", - зазначила пара.

Схоже, Момоа та Боне розходяться мирно та без скандалів фото FilmMagic з сайту getty images

Як відомо, в Момоа та Боне є двійко спільних дітей: 14-річна Лола та 13-річний Накоа-Вулф.

Як пише CNN, в одному зі своїх інтерв'ю Джейсон розказував, що запав на Лізу, побачивши її по телевізору, коли йому було 8 років. Уже тоді він вирішив, що "переслідуватиме" цю жінку все своє життя та зрештою доб'ється. Особисто з ексдружиною Ленні Кравіца актор познайомився в 2005-му році, в джаз-клубі, та одразу взяв бика за роги.

"Кохання прийшло і було величезним, і він не втік, як це роблять багато чоловіків. Він фактично підняв мене та закинув собі на плече, в стилі печерного чоловіка!", - пригадувала якось Боне.

Пара була разом понад 16 років фото getty images

У зірки "Гри престолів" та "Аквамена" склалися дуже добрі стосунки з Кравіцом і падчеркою, акторкою Зої Кравіц. Вона була на весіллі Джейсона і Лізи.