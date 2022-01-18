"Я з тих дівчат, що вічно худнуть": зірка "Сватів" у спідньому розповіла про свій спортивний режим
Акторка Дарія Рибак, відома за серіалами "Свати", "Папік" і "Сувенір із Одеси" не приховує, що вона належить до тих дівчат, яким доводиться невпинно боротися за стрункість фігури.
Про свою дружбу зі спортом 32-річна зірка докладно розказала в Instagram.
"Почну з того, що я з тих дівчат, що вічно худнуть. Постійно незадоволена своїм тілом, завжди кортить іще краще, об'єми ще менше, а прес іще яскравіше. І, так само, як і з харчуванням, в тренуваннях пробувала якщо не все, то багато чого", - написала Даша.
Зі слів актриси, вона тренувалася в спортзалі та самостійно вдома "по ютубчику", намагалася полюбити біг тощо. І нарешті знайшла для себе те, що помагає їй милуватися своїм відображенням у дзеркалі, а не гнатися за якимись ідеалами. Рибак займається спортом удома тричі на тиждень, але під онлайн-керівництвом тренерки.
"Це силові тренування з гумками, іноді з обтяжувачами або гантельками. Крім цих трьох тренувань у нас є розтяжка, тренування тазового дна (що дуже важливо для жіночого здоров'я) і просто класний дівчачий вайб", - поділилася вона.
"Обирайте те, що вам підходить, але не забивайте на себе! Подобатися собі - це неймовірний кайф!", - резюмувала зірка.
Раніше Дарія зізнавалася, що перепробувавши детокси, соки, інтервальне голодування, безвуглеводний раціон та навіть "нічогонеїдіння".
"Але, пройшовши всі ці кола пекла на шляху до ідеального тіла, зовсім нещодавно я зрозуміла, а головне, відчула на собі, що запорука успіху в цій справі - це їсти!", - наголосила акторка.
Наприклад, одним із відкриттів Рибак стало те, що їй кортіло солодкого через дефіцит корисних вуглеводів, тобто каш у раціоні. Тому зараз вона їсть їх двічі на день, а ще споживає багато овочів.