"Я з тих дівчат, що вічно худнуть": зірка "Сватів" у спідньому розповіла про свій спортивний режим

Акторка Дарія Рибак, відома за серіалами "Свати", "Папік" і "Сувенір із Одеси" не приховує, що вона належить до тих дівчат, яким доводиться невпинно боротися за стрункість фігури.

Про свою дружбу зі спортом 32-річна зірка докладно розказала в Instagram.

Дарія розповіла про спорт у своєму житті фото з instagram рибак

"Почну з того, що я з тих дівчат, що вічно худнуть. Постійно незадоволена своїм тілом, завжди кортить іще краще, об'єми ще менше, а прес іще яскравіше. І, так само, як і з харчуванням, в тренуваннях пробувала якщо не все, то багато чого", - написала Даша.

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Зі слів актриси, вона тренувалася в спортзалі та самостійно вдома "по ютубчику", намагалася полюбити біг тощо. І нарешті знайшла для себе те, що помагає їй милуватися своїм відображенням у дзеркалі, а не гнатися за якимись ідеалами. Рибак займається спортом удома тричі на тиждень, але під онлайн-керівництвом тренерки.

Зірка з тих дівчат, що вічно худнуть

"Це силові тренування з гумками, іноді з обтяжувачами або гантельками. Крім цих трьох тренувань у нас є розтяжка, тренування тазового дна (що дуже важливо для жіночого здоров'я) і просто класний дівчачий вайб", - поділилася вона.

"Обирайте те, що вам підходить, але не забивайте на себе! Подобатися собі - це неймовірний кайф!", - резюмувала зірка.

Рибак тренується тричі на тиждень

Раніше Дарія зізнавалася, що перепробувавши детокси, соки, інтервальне голодування, безвуглеводний раціон та навіть "нічогонеїдіння".

"Але, пройшовши всі ці кола пекла на шляху до ідеального тіла, зовсім нещодавно я зрозуміла, а головне, відчула на собі, що запорука успіху в цій справі - це їсти!", - наголосила акторка.

Наприклад, одним із відкриттів Рибак стало те, що їй кортіло солодкого через дефіцит корисних вуглеводів, тобто каш у раціоні. Тому зараз вона їсть їх двічі на день, а ще споживає багато овочів.