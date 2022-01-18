Надія Матвєєва в квітчастому купальнику попозувала на Мадейрі
18 січня 2022, 17:01
Телеведуча Надія Матвєєва наробила красивих фото під час відпочинку на Мадейрі. А ще, як зазвичай, назбирала компліментів у Instagram, де показала себе у купальнику.
"За спиною океан. Але спиною до нього не страшно. Тому що я в басейні, в Порту-Моніш на Мадейрі. Лавові басейни (в каруселі є відео) створені на основі вулканічної лави, що стікає в океан. Окультурені людьми та підтримуються в прекрасній формі. В січні температура води +18-21°. Я купалася, звісно😊", - похвалилася 53-річна зірка.
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Нагадаємо, в вересні Матвєєва світила стрункою фігуркою на Кіпрі.
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