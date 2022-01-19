Зумба, степ та йога: 75-річна Шер розповіла, як підтримує себе у формі
Американська співачка Шер у свої 75 років дасть фору будь-якому представнику молодого покоління не лише у контексті вокалу.
Легенда попмузики нещодавно опублікувала у своєму Twitter список фізичних активностей, якими займається на постійній основі.
Just came up from,Abs,— Cher (@cher) January 19, 2022
Zumba,Yoga,Wall Sits.
Tomm. My Step Class,
Yoga,Different Abs.🙄.
WHOA😵💫
Pauli has a friend,Who said a Strange thing🤔.
😉He Said
“ MOST INTERESTING THING ABOUT MAC COMMERCIAL…”SHE
STILL WALKS THE SAME WAY SHE DID WHEN SHE WAS YOUNG”
"Щойно прийшла із занять по Abs (тренування на м’язи пресу – ред.), зумби, йоги, wall sits (вправи для укріплення м’язів ніг – ред.)... занять по степу та інших різних вправ. Оой", – написала співачка.
У твіті артистка також додала, що один "знайомий її знайомого" зробив їй дивний комплімент щодо рекламного кампейну бренду косметики MAC. Буцімто, той зауважив, що Шер наразі має таку ж саму ходу, як і в юності.
Зачепило це її чи навпаки потішило, Шер не уточнила.
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Нагадаємо, Шер не лише підтримує гарну форму, але й демонструє її у фотосетах. Наприклад, якось співачка знялася у кампейні бренду Dsquared2.
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