Зумба, степ та йога: 75-річна Шер розповіла, як підтримує себе у формі

Середа, 19 січня 2022, 17:40

Американська співачка Шер у свої 75 років дасть фору будь-якому представнику молодого покоління не лише у контексті вокалу.

Легенда попмузики нещодавно опублікувала у своєму Twitter список фізичних активностей, якими займається на постійній основі.

"Щойно прийшла із занять по Abs (тренування на м’язи пресу – ред.), зумби, йоги, wall sits (вправи для укріплення м’язів ніг – ред.)... занять по степу та інших різних вправ. Оой", – написала співачка.

 
Співачка все так само полюбляє яскравий стиль в одязі
фото instagram@cher

У твіті артистка також додала, що один "знайомий її знайомого" зробив їй дивний комплімент щодо рекламного кампейну бренду косметики MAC. Буцімто, той зауважив, що Шер наразі має таку ж саму ходу, як і в юності.

Зачепило це її чи навпаки потішило, Шер не уточнила.

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Публикация от Cher (@cher)

Нагадаємо, Шер не лише підтримує гарну форму, але й демонструє її у фотосетах. Наприклад, якось співачка знялася у кампейні бренду Dsquared2.

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