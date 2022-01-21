"Це не смішно": зірка "Фарґо" закликала прибрати зі сценаріїв жарти про товстих

Американська акторка Еллісон Толман, відома за серіалами "Фарґо" та "Чому жінки вбивають", вважає, що культурним індустріям настав час відмовитися від жартів про вагу. А ще - перестати прописувати персонажів як товстих або худих.

Із цим закликом Еллісон звернулася у своєму Twitter.

Толман вважає, що вага людини - це не те, про що варто жартувати чи взагалі коментувати фото з Instagram толман

"Сценаристи та шоуранери - приберіть жарти про вагу з ваших сценаріїв. Запевняю, вони не смішні. А навіть якби й були, вони не зайдуть. А навіть якби зайшли, вони недобрі - або по відношенню до ваших персонажів та акторів, або для когось із вашої аудиторії чи команди. Воно того не варте", - запевнила Еллісон.

"Жарти про вагу - це необов'язково жарти про тіло персонажа. Також у них може згадуватися цифра на вагах, те, що хтось їсть, який у нього розмір одягу, вправи та рух", - уточнила акторка.

Актриса вважає, що таких дотепів не повинно більше бути в сценаріях

На думку Толман, у описах персонажів у сценарії взагалі не повинно бути якихось тілесних критеріїв.

"Я не говорю, що ви не маєте використовувати прикметників. Але, будь ласка, не кажіть "Лінда, кузина головного героя, худенька і дотепна", хіба що на те, щоби та Лінда була худенькою, є реальна причина. І, будь ласка, не кажіть "Товста пані в театрі", коли насправді маєте на увазі "Капосна пані в театрі", - додала зірка.

До слова, раніше в Instagram 40-річна Еллісон розказала, що її часто запитують, як їй вдалося схуднути під час знімання "Чому жінки убивають".

Може здатися, що ці фото "до" та "після", але насправді ні

"Малi, я не худла - це бюстгальтер. Присягаюся, я ніколи не худну навмисне - тож якщо ви помічаєте, що я втратила вагу, то насправді, ймовірно, я або її не втрачала, або вам не варто про це запитувати, бо це означає, що я, можливо, хвора чи засмучена. Загалом, гадаю, ми можемо просто тримати свої думки та коментарі щодо тіл інших людей у наших власних головах. Так безпечніше", - зазначила акторка.