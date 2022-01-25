Коли твоя дівчина не шарить у Zoom: фронтмен Сoldplay замилував появою в прямому ефірі з Дакотою Джонсон

Американська акторка Дакота Джонсон і лідер гурту Сoldplay Кріс Мартін, які не люблять афішувати свої стосунки, випадково засвітилися в прямому ефірі.

Як пише The Daily Mail, співак допомагав коханій приєднатися до онлайн-зустрічі у Zoom, після чого відразу ж опинився на екранах учасників мітингу. Однак Мартін не розгубився і привітався з прихильниками дівчини.

"Привіт, ласкаво просимо, ласкаво просимо. Усім миру", - сказав Мартін, показавши аудиторії характерний жест на пальцях.

Дакота вийшла у прямий ефір, щоб обговорити новий фільм за її участю і засвітила на відео бойфренда

Прихильники кінозірки зраділи появі Мартіна і почали скрінити екрани своїх гаджетів і жартувати у Twitter.

"Сміюся, як Кріс Мартін допомагає Дакоті Джонсон з її Zoom", "Розмитий Кріс Мартін забомбив прямий ефір Дакоти Джонсон" - пишуть фанати.

Нагадаємо, Дакота і Мартін разом ще з 2017 року. Колись зіркова парочка навіть скріпила своє кохання, зробивши однакові тату.

Співак був одружений із Гвінет Пелтроу, від якої має дочку та сина. До речі, наразі колишні знаходяться у досить теплих стосунках.

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