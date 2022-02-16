"Ми готові до спротиву": гурт Антитіла приєднався до Тероборони
16 лютого 2022, 09:22
Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя повідомив, що він разом із колегами вирішили приєднатися до Сил Територіальної оборони ЗС України.
Крім того, музиканти зніматимуть про це відео і показуватимуть його на YouTube.
Про це Тополя розповів у своєму Instagram.
"Наша "паніка" виглядає так: Антитіла прийняли рішення приєднатись до Сил Територіальної оборони ЗС України. У нашому спільному проєкті з Міністерством оборони України "Саме те ТрО" ми покроково покажемо шлях від рішення вступити до лав ТрО до першого тренування на полігоні", - сказав фронт мер Антитіл.
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