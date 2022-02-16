"Ми готові до спротиву": гурт Антитіла приєднався до Тероборони

Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя повідомив, що він разом із колегами вирішили приєднатися до Сил Територіальної оборони ЗС України.

Крім того, музиканти зніматимуть про це відео і показуватимуть його на YouTube.

Про це Тополя розповів у своєму Instagram.

"Наша "паніка" виглядає так: Антитіла прийняли рішення приєднатись до Сил Територіальної оборони ЗС України. У нашому спільному проєкті з Міністерством оборони України "Саме те ТрО" ми покроково покажемо шлях від рішення вступити до лав ТрО до першого тренування на полігоні", - сказав фронт мер Антитіл.