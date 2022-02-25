ТРИМАЙМОСЯ: що пишуть у мережі про війну в Україні

Триває другий день війни Росії проти України. Ми усвідомлюємо, що зіркові новини, які ми зазвичай писали і, сподіваємося, колись знову писатимемо для вас, зараз не на часі. Проте ми продовжимо оновлювати наш сайт, ділячись дописами відомих людей з усього світу, шокованих подіями в нашій країні. У такий спосіб ми прагнемо дати знати: ми працюємо і тримаємося.

"Мої думки з українським народом", - написав у Instagram американський актор Арнольд Шварценеггер.

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Зі слів кінозірки, його неодноразово просили про інтерв'ю, проте він вважає, що новини мають бути зосереджені на трагедії, яка крає серця, та "на відвазі українського народу, яка надихає нас".

"Я не експерт із міжнародної політики, тож лишу аналітику людям, розумнішим за мене. Що я знаю, так це те, як це, рости після війни, в окупованій країні, і я знаю, що в війні та наслідках не перемагає ніхто. Страждають усі. Війна зазвичай руйнує переможців разом із переможеними. В мене є українські друзі та фани, і є російські друзі та фани. Наскільки я можу сказати, ніхто з них цього не хоче. Я сподіваюся, здоровий глузд переможе та покладе край цій непотрібній війні, перш ніж дуже багато життів буде зруйновано", - зазначив актор.

"Доти ж - я з народом України. Я поділяю ваше горе і вашу надію на мир. Ви надихаєте мене своєю хоробрістю та вашою людяністю перед лицем жахіття. Хай благословить вас Бог", - написав Шварценеггер.

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Опубліковано Андреєм Макаревичем Пʼятниця, 25 лютого 2022 р.

Главець, "Аталанти", український напівзахисник Руслан Маліновський після голу в ворота "Олімпіакоса" показав футболку з написом "Ні війні в Україні".

Як повідомляє Ua-football, в цьому матчі футболіст "оформив дубль", забивши два голи за дві хвилини.

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Голлівудська акторка Анджеліна Джолі звернула увагу світової спільноти на проблеми українців, які постраждали у війні.

"Як більшість із вас, я молюся за Україну. Я та мої колеги по "Refugees" (фонд ООН, який опікується проблемами біженців – ред.) зосередились на захисті та забезпечені базових прав переселенців та біженців у регіонах. Ми вже бачили звіти щодо постраждалих і людей, які покидають свої домівки. Поки зарано стверджувати, що буде далі, але важливість цього моменту для українців і для міжнародного права не можна переоцінити", – сказала Джолі.

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"Мої дідусь та бабуся по батьківській лінії емігрували з України, і моє серце крається за відважних людей, які борються з російським вторгненням. Путінська пропаганда щодо "денацифікації" як обґрунтування – одна з найбільших брехень цього сторіччя", - наголосила акторка Барбра Стрейзанд.

"Цей ранок був дуже печальним, я прокинулася і взнала новину про те, що на Україну напали. Я маю неймовірні спогади про те, як знімала "Nothing Breaks Like A Heart" у Києві, і я довіку буде вдячна місцевій спільноті, що прийняла мене з відкритими обіймами", - написала американська співачка Майлі Сайрус.

"Я солідарна з усіма в Україні, хто перебуває під цією атакою, хто закликає до негайного припинення цього насильства", - додала вона.

"Я дуже шокований тим, що бачу, як багатьох українців убивають, абсолютно непотрібнe війну продумано розпочато в Європі. Це вторгнення – варварське рішення однієї людини. Цей вчинок – воєнний злочин, і що би ще не сталося, йому ніколи більше не має бути дозволено покинути російську землю", - музикант Пітер Ґебріел у Twitter.

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Супермодель Белла Хадід також слідкує за ситуацією в Україні і закликає допомагати нашому народу. Також вона поширила повідомлення про те, що Болгарія прийматиме біженців із України.

"Моє серце болить за Україну і всіх, кого торкнулася ця реальність, в яку неможливо повірити: дії Путіна - загроза для кожної демократичної країни світу, і їх потрібно зупинити. Я молюся за те, щоби підтримка інших країн змогла дати українцям те, за що вони голосували і на що заслуговують. Мир. Мир. Мир. Гуть руки від України", - із Instagram Хадід.

"Принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські та всі в Archewell разом із народом України виступаємо проти цього порушення міжнародного та гуманітарного права й закликаємо світову спільноту та її лідерів зробити те саме", - на офіційній сторінці їхньої благодійної організації.

Гурт "Антитіла" в теробороні.

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