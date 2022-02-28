Собчак повідомила, що Вечірнє шоу Урганта закрили. Первый канал спростовує

Вечірнє шоу Івана Урганта на російському Первом канале закривають.

Про це повідомила Ксенія Собчак із посиланням на власні джерела.

Але у пресслужбі телеканалу цю інформацію вже спростували, пише РИА "Новости".

Собчак каже, що шоу таки остаточно закрили

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Причиною такого рішення, судячи зі всього, є те, що раніше Ургант у своєму Instagram написав "Ні війні". Хоча на телеканалі зникнення шоу з ефіру пояснили заміною його суспільно-політичними програмами.