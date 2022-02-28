Собчак повідомила, що Вечірнє шоу Урганта закрили. Первый канал спростовує

Понеділок, 28 лютого 2022, 18:27

Вечірнє шоу Івана Урганта на російському Первом канале закривають. 

Про це повідомила Ксенія Собчак із посиланням на власні джерела. 

Але у пресслужбі телеканалу цю інформацію вже спростували, пише РИА "Новости". 

 
Собчак каже, що шоу таки остаточно закрили 

Причиною такого рішення, судячи зі всього, є те, що раніше Ургант у своєму Instagram написав "Ні війні". Хоча на телеканалі зникнення шоу з ефіру пояснили заміною його суспільно-політичними програмами.

 
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