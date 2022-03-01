"Звертаюся від імені всіх жінок": Фреймут закликала утворити зелений коридор для Харкова

Тетяна Сухачова — Вівторок, 1 березня 2022, 15:20

П’ятий день триває війна. Окупанти на Сході бомблять й розстрілюють Харків, жителі якого перебувають в бомбосховищах.

Телеведуча Ольга Фреймут на своїй сторінці в Instagram звернулася до підписників із закликом допомогти жінкам та дітям у Харкові.

"Сьогодні зранку після новин про Харків я почала дзвонити своїм подругам (звідти – ред.)... Я почула Любу, яка вже багато днів в укритті зі своїми дітьми. Від імені всіх жінок Харкова вона попросила мене звернутися до всіх, хто має силу, хто має владу… допомогти їм в утворенні гуманітарного коридору", – говорить Фреймут.

"Зруйноване не тільки місто… у них немає води їжі, ліків. Серед них вагітні, діти, старенькі та інваліди… Будь ласка, всі, хто може допоможіть тим, хто під землею. Допоможіть в утворенні гуманітарного коридору", – продовжила телеведуча.

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Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)



У пості Оля також прикріпила скрін із текстом звернення подруги. Та, посилаючись на Женевську конвенцію, наголошує на праві отримати гуманітарну допомогу.

війна

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