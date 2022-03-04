Зять Шойгу в Instagram закликав домовитися про мир та похвалився новими кросівками

Чоловік молодшої доньки міністра оборони росії Сергія Шойгу, Ксенії, фітнес-блогер Олексій Столяров на відміну від своєї дружини не закрив Instagram.

Більше того, 3-го березня він радів початку переговорів України з росією і просив ухвалити мир.

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А 4-го березня Олексій, не дочекавшись миру між росією та Україною, похвалився новими кросівками, які йому подарували колеги з нагоди дня народження.

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Як відомо, минулого року Ксенія Шойгу, яка є президенткою федерації триатлону росії, народила доньку Мілану.

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Як відомо, у Сергія Шойгу також є донька Юлія, але її нема в Instagram.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що молодший син речника путіна, Дені Пєсков спокійно собі розважається в Парижі.