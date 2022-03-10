Камбербетч розгорнув прапор України на сцені кінофестивалю в Санта-Барбарі. ВІДЕО

Британський актор Бенедикт Камбербетч знову висловив солідарність та підтримку українцям у війні проти росії.

Під час церемонії нагородження Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі зірка "Шерлока" вийшов на сцену за відзнакою. Потім він побачив у когось із присутніх у залі синьо-жовтий прапор і попросив передати його на сцену.

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Між іншим, прадід Камбербетча народився у Бердянську, який наразі тимчасово окупований рашистськими загарбниками.

Камбербетч розгорнув прапор України getty Images

До слова, актор вже виступав на підтримку України. У промові він закликав підтримати фінансово організації, які допомагають біженцям та переселенцям, а також не мовчати про війну.

Шерлок і Доктор Стрендж із нами

Getty Images

Getty images

Нагадаємо, Ештон Кутчер та Міла Куніс вже зібрали понад 18 мільйонів доларів на підтримку України.

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