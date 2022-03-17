"Слова можуть урятувати": Єфросиніна, Кличко, Вакарчук, Полякова та інші розповідають світові про вбитих росією маленьких українців

Телеведуча Маша Єфросиніна, співаки Святослав Вакарчук і Дмитро Монатік, модель Даша Астаф'єва, співачки Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Аліна Паш, боксер Володимир Кличко та інші зірки об'єдналися, щоби привернути увагу світу до вбивства росією дітей в Україні.

У рамках кампанії #WordsCanSave. ("Слова можуть урятувати") учасники записують відео, де англійською мовою розказують про жахіття, що відбуваються тепер щодня з маленькими українцями. Вони закликають припинити війну, яка вже встигла забрати понад сто дитячих життів.

Єфросиніна, яка сама є мамою доньки та сина, розказує світові про загиблих українських дітей

"Про що я думаю, коли оплакую кожного загиблого цивільного? Про те, що світ скоро призвичаїться до цієї моторошної трагедії в моїй країні - люди повернуться до своєї рутини, а українці, котрі просто зараз віддають свої життя за Європу, стануть просто звичною новиною для всіх у Європі та Америці... Тож, люди по всьому світі, щоразу, коли ви п'єте свою ранкову каву, згадуйте ці обличчя... згадуйте, що ви можете натиснути на свої уряди, щоби зупинити вбивство моєї країни! Ваші слова можуть врятувати нас!", - написала Єфросиніна.

Телезірка розказала історії кількох загиблих діток, називаючи їхні імена та вік.

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Нагадаємо, весь світ уже почув, як співає в бомбосховищі маленька Амелія. Ролик із нею став вірусним, і на нього відгукнулася зірка Бродвею.

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