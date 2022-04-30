Анджеліна Джолі завітала до Львова. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Голлівудська актриса та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі завітала до України.
Зірку помітили в одній із кав'ярень Львова.
Актриса, яка ще у 2014-му році молилася за єдність нашої держави, приїхала з гуманітарною місією.
Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ💙💛Posted by Майя Підгородецька on Saturday, April 30, 2022
Пізніше у Facebook Укрзалізниці повідомили, навіщо Енджі приїхала до Львова, та показали більше відео з нею.
Про всяк випадок зазначимо, що збої в онлайн-сервісах Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia ніяк не пов'язані з візитом Анджеліни Джолі – наших айтішників так просто не відволічеш😜 Анджеліна тим часом завітала до вокзальних волонтерів, психологів та лікарів, подякувала їм усім та особливо залізничникам ❤️Posted by Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia on Saturday, April 30, 2022
Нагадаємо, місяць тому Джолі була в Римі, де відвідувала українських дітей у місцевому госпіталі.