Анджеліна Джолі завітала до Львова. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

Тамара Кудрявченко — Субота, 30 квітня 2022, 15:46

Голлівудська актриса та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі завітала до України. 

Зірку помітили в одній із кав'ярень Львова. 

Актриса, яка ще у 2014-му році молилася за єдність нашої держави, приїхала з гуманітарною місією. 

 
Так, це справді вона, Анджеліна Джолі 
 
Зірка з самого початку війни підтримувала Україну і закликала світ допомагати біженцям 

Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ💙💛

Posted by Майя Підгородецька on Saturday, April 30, 2022

Пізніше у Facebook Укрзалізниці повідомили, навіщо Енджі приїхала до Львова, та показали більше відео з нею.

 

Про всяк випадок зазначимо, що збої в онлайн-сервісах Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia ніяк не пов'язані з візитом Анджеліни Джолі – наших айтішників так просто не відволічеш😜 Анджеліна тим часом завітала до вокзальних волонтерів, психологів та лікарів, подякувала їм усім та особливо залізничникам ❤️

Posted by Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia on Saturday, April 30, 2022
 
Песику особливо пощастило 
 
Актрису розчулили до сліз

Нагадаємо, місяць тому Джолі була в Римі, де відвідувала українських дітей у місцевому госпіталі. 

Джолі

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