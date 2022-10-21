"Нехай буде з вами сила": зірка "Зоряних війн" Марк Хемілл допоміг зібрати 500 дронів для України

Актор Марк Хемілл, найбільш відомий за роллю Люка Скайуокера в оригінальній трилогії кіновсесвіту "Зоряних війн", повідомив, що Україна незабаром отримає 500 дронів на потреби армії.

Про це він розповів під час інтерв’ю на Bloomberg Radio.

Як відомо, актор раніше долучився до ініціативи UNITED 24 та став амбасадором проєкту "Армія дронів", в межах якого йому спільно з небайдужими вдалося зібрати пів тисячі безпілотників.

"Я – удаваний герой фільмів, а ці герої – реальні", – казав раніше Хемілл про українців. фото getty images

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"Все дуже просто: Україні потрібні дрони. Вони визначають хід війни, захищають землі та людей, моніторять кордони та є очима у небі. Я був шокований, коли мені повідомили останні дані щодо збору. Мені сказали, відтоді коли я почав, ми отримали більш як 500 дронів", – сказав він в інтерв’ю.

До слова, на початку жовтня Хемілл у своєму Twitter опублікував арт на підтримку України. На ньому блакитно-жовтий винищувач Люка Скайуокера, який протистоїть імперському крейсеру.

"Нехай буде з вами сила", – написав польською актор.

Нагадаємо, до ініціативи UNITED 24, зокрема, також долучився актор Лієв Шрайбер та головний дизайнер бренду Balenciaga Демна Гвасалія.

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